Paula Valls, Cris Juanico i Roger Mas actuaran als Vespres Musicals de Vilafant

Vilafant aposta per la cultura i ho fa mantenint els Vespres Musicals que enguany arriben al seu vintè aniversari. Ho farà els dies 10, 17 i 24 de juliol, a Palol Sabaldòria, amb un cartell destacat: Paula Valls, Cris Juanico i Roger Mas. L'entrada a aquests concerts és lliure i gratuïta i l'única restricció serà l'aforament tot i que, com explica l'alcaldessa, Consol Cantenys, aquest espai, que és immens, els permet molta capacitat i sempre garantint la seguretat.



«Els ajuntaments, per poc que puguem, hem d'ajudar a reactivar l'economia i, per descomptat, també la cultura», confirma Cantenys. Aquests concerts, a més, coordinats un any més per l'artista Juanjo Bosk, són de petit format, molt intimistes i cada any solen moure alguns centenars d'espectadors. «Si generés molta més expectació del que és habitual, no seria un problema l'aforament», reconeix l'alcaldessa. Cantenys assegura que cal anar a poc a poc i veure com va la desescalada.