El «Figueres es Mou» es celebrarà del 4 a l'11 d'octubre

Després d'aquest període d'incertesa en el que molts esdeveniments culturals s'han vist obligats a re formular-se, la organització de "Figueres es MOU" anuncia noves dates pel Festival de dansa i moviment de Figueres. Amb algunes alteracions, el Festival es celebrarà del 4 al 11 d'octubre.

L'entitat Agitart, en col·laboració amb els equipaments de la ciutat, han treballat dur durant el temps de confinament per a poder mantenir la celebració del Festival dins d'aquest any 2020.

La crisi sanitària del COVID-19, però, també ha passat factura i ha obligat a aplicar algunes alteracions en el programa ja previst. Una d'elles és l'aplaçament dels Tallers Professionals, que cada any acollia el Castell de Sant Ferran durant el festival, que tindran lloc al 2021. En la mateixa situació es troben les companyies internacionals que no podran acudir a la cita d'aquest any i ho faran l'any vinent.

Malgrat tot, l'equip de Figueres es MOU, es mostra satisfet de poder organitzar el Festival del 4 a l' 11 d'octubre i de poder tornar a omplir els carrers de Figueres de dansa i cultura. Uns mesos més tard i amb alguna alteració, sí, però sense canvis en la seva essència.

Com deia Salvador Dalí, fill predilecte de la ciutat de Figueres: "Tot m'altera, res em canvia"