La Ciutadella i Empúries reobren però mantenen restriccions en alguns espais

Des d'aquest dilluns, tot l'Alt Empordà es troba en fase 2, cosa que suposa un pas més cap a la normalitat, tal com s'entén ara. Els museus també comencen, progressivament, a desconfinar-se i obrir les portes. Els primers que ho van fer van ser el Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala, que va rebre una desena de visitants en set dies, i el Museu de l'Exili de la Jonquera on, fins i tot, divendres es va fer un acte simbòlic d'obertura amb l'assistència de la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech.

L'avanç a la fase 2, però, està ajudant que més centres museístics aixequin els tancaments. En aquest sentit, destaca la reobertura aquest passat dimarts de la Ciutadella de Roses. Tal com avança el regidor de Cultura, Èric Ibáñez, l'espai restarà obert cada dia des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. «És un espai molt gran i segur que no hi haurà problemes d'aforament», explica. Per adequar la visita, però, s'ha marcat un recorregut i s'ha dotat al museu de tot el necessari per higienitzar l'espai i mantenir la distància de seguretat en el hall d'entrada. No serà l'únic espai d'art que obrirà aquesta setmana a Roses. Dissabte ho farà també la sala Ca l'Anita, però només restarà oberta la planta baixa i en caps de setmana. Ibáñez comenta que els visitants podran encara admirar la darrera exposició que s'hi mostrava, concretament, la col·lectiva Lletra, paper i tisores, comissariada pel rosinc Juan Cardosa i produïda especialment per aquest espai dins el Març de Paraules.



El castell de la Trinitat, el dia 20

El darrer espai museístic rosinc a obrir serà el castell de la Trinitat. Ho farà el 20 de juny i també només en caps de setmana i festius. El retard és perquè s'hi estan duent a terme uns arranjaments en els aparells informàtics que van quedar pendents a causa de l'aturada precipitada.

Un altre dels museus que ja ha obert les portes aquest dimarts és el Museu d'Arqueologia Catalunya-Empúries, a l'Escala. El jaciment s'uneix als altres espais arqueològics de la xarxa del Museu d'Arqueologia de Catalunya: Ullastret i Olèrdola. Des del Departament de Cultura han assegurat que «els serveis i les instal·lacions s'han condicionat per garantir una visita segura i s'han incrementat les mesures de neteja i desinfecció dels equipaments». També s'ha anunciat com a mesura per dinamitzar que l'accés als jaciments i a les exposicions serà gratuït fins al 28 de juny.



Cap visita guiada ni audioguia

Tot i això, els responsables d'Empúries adverteixen que els espais audiovisuals de l'entrada i del criptopòrtic de la Domus dels Mosaics, així com els espais de consigna i de vending, restaran tancats al públic. Tampoc podran oferir audioguies, tauletes o ulleres de realitat virtual als visitants ni tampoc visites guiades o activitats en grup. A més a més, caldrà dur la mascareta en els espais tancats i respectar la distància física de 2 metres evitant les concentracions de persones. Aquest centre estarà obert de dimarts a diumenge, entre les 10 del matí i les 8 del vespre.

D'altra banda, encara quedaran uns quants centres museístics per obrir. És el cas del Museu de l'Empordà, el Museu del Joguet de Figueres i l'Ecomuseu-Farinera i el Museu d'Història Medieval de Castelló d'Empúries. Aquests dos darrers espais es preveu que obrin portes el dijous 11 de juny. Qui sí que ja ha obert servei al públic és l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà amb horari de 9 del matí a 2 del migdia, però sempre amb cita prèvia.