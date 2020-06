Carles Pujol llança el repte de descobrir i retratar espais poc coneguts de Figueres

Carles Pujol, a l'antiga farmàcia que hi havia just al costat de la via del tren, a tocar l'avinguda Vilallonga.

Carles Pujol, a l'antiga farmàcia que hi havia just al costat de la via del tren, a tocar l'avinguda Vilallonga. JORDI CALLOL

Si una cosa ha marcat aquests dos mesos i mig de confinament és l'augment de l'ús dels dispositius digitals i de les xarxes socials, i la gran quantitat de reptes, challenges i cadenes que s'han creat entre els seus usuaris, propostes que han ajudat a passar d'una manera més entretinguda aquests dies. A Figueres, des del dia 5 de maig, hi ha una etiqueta a Twitter que s'ha tornat viral, el #FigueresPocConeguda. El periodista figuerenc Carles Pujol és l'impulsor d'aquesta iniciativa i explica: «Aquests dies, quan ens van començar a deixar sortir a passejar, la meva rutina era sortir a donar un vol i que cada dia fos a un lloc diferent de Figueres, i tot va començar amb una fotografia».

El punt d'inici va ser quan va penjar una imatge de la bòbila que es troba al carrer Migdia. La primera intenció de Carles Pujol era posar-li l'etiqueta #FigueresDesconeguda, però va pensar que «millor no posar desconeguda, ja que no ho era, perquè segur que hi havia molta gent que ho coneixia», i va creure que la nova etiqueta era «més simpàtica». Aquesta idea va ser totalment casual i, tal com confessa el periodista, «no tenia cap mena de premeditació, i no esperava que la gent ho seguís».

A partir d'aquella imatge, aquesta iniciativa s'ha anat fent grossa, i diversos tuitaires de la capital altempordanesa hi han participat de diferents maneres, des de comentar la localització del que s'havia fotografiat, penjant noves fotos o explicant la seva història. Actualment, ja es compta al voltant d'un centenar de fotos d'edificis, monuments, racons, plaques, detalls, penells... que es troben a la ciutat. Aquesta activitat digital ha permès descobrir alguns llocs de Figueres «i potser ens ajudarà a estimar-la». Carles Pujol recomana «mirar cap enlaire per contemplar i trobar coses noves».

Aquesta iniciativa ha fet un salt fora de les xarxes. Una de les participants, Esther Mingot, és topògrafa, i ha geolocalitzat totes les fotografies en un mapa creat a través de la Plataforma de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, InstaMaps. Aquest plànol s'anirà actualitzant periòdicament a mesura que es facin noves publicacions i es pot consultar a bit.ly/3cgOzNy.

Però aquesta no ha estat l'única etiqueta que s'ha seguit per part dels figuerencs a les xarxes, coincidint amb els dies que no es podia sortir perquè estàvem confinats. El mateix Carles Pujol va començar, d'una manera espontània, una cadena en què la gent a través del hashtag #figueresdesdelsterrats va compartir imatges de la ciutat. «Es podria recuperar i mantenir aquesta iniciativa, ja que trobo que el punt de vista que podem tenir d'una ciutat des d'un terrat és molt personal, ja que cadascú té el seu i no té el mateix que el del terrat veí» explica. A més, l'11 de maig passat, coincidint amb l'aniversari del naixement de Salvador Dalí, es van fer diverses publicacions relacionades amb el món dalinià amb el hashtag #Dalí116.

A participants actius d'aquestes invitacions online que ha fet Carles Pujol, ens fa pensar que és possible que aquest confinament provoqui que obrim més els ulls, que observem i valorem més allò que ens envolta, que deixem d'anar tan accelerats i que gaudim de la bellesa del nostre entorn.