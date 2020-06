La biblioteca de Roses també obre després de les de Figueres, Castelló i l'Escala

Amb dia i hora prèvia per recollir llibres que abans s'hauran reservat via mail, telèfon o Whats­App. Cap possibilitat de passejar-se per dins l'equipament –cal seguir unes bandes perfectament marcades a terra– o fer ús de les sales o dels serveis d'informàtica. Els llibres retornats, a la sala d'actes, es queden catorze dies «en quarantena». Així va iniciar dimarts passat el retorn a la «nova normalitat» l'equip humà de la biblioteca de Figueres. Com explica la seva directora, Nati Vilanova, s'ha dividit l'equip en dos per cobrir les franges de matins i tardes i així se seguirà durant el temps que es marqui. Els usuaris han agraït l'esforç. Si es tenen en compte els elevats índexs de lectures d'aquests dies –es parla de més d'un 60% de quota– s'ha posat en evidència com la gent ha trobat un refugi –o potser ha recercat respostes– en la lectura.

La de Figueres no ha estat l'única biblioteca que ha reobert. També ho ha fet la de Castelló d'Empúries i aquesta setmana ho farà la de Roses. Roser Julià, directora de la biblioteca de Castelló, explica que «molta gent estava esperant amb candeletes poder fer préstec de documents físics perquè encara que tenim una plataforma de llibres virtuals –ebiblio– no tothom hi està acostumat ni a tothom agraden». A més, els lectors, com que no poden remenar, demanen suggeriments als bibliotecaris. «T'expliquen quina mena de lectura els agrada i deixen que siguem nosaltres els que fem les recomanacions», comenta Julià. Aquesta funció de prescriptors, doncs, s'evidencia més útil que mai.

La biblioteca de l'Escala també s'ha sumat al club de les que han obert amb les restriccions obligatòries. L'horari per préstecs i devolucions és matinal i tampoc es permet l'accés a l'interior de l'equipament. Les devolucions es deixen en unes caixes situades a l'entrada o a la bústia de retorn.