Una videoconferència mostrarà els sectets de l'exposició «Realisme(s) a Catalunya»

La historiadora de l'Art i doctora en Humanitats Mariona Seguranyes és la protagonista de la pròxima activitat organitzada pels Amics dels Museus. L'actual situació va obligar a anul·lar, el mes de març passat, la visita guiada a l'exposició "Realisme(s) a Catalunya (1917-1936). Del Picasso clàssic al Dalí surrealista" al Museu de la Garrotxa d'Olot, comisariada per aquesta integrant de la junta dels Amics dels Museus Dalí i que també s'ha presentat al museus Maricel de de Sitges i al de Valls, amb la col·laboració de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.

Per aquest motiu, ara que la mostra s'ha reobert fins al 7 de juny però sense la possibilitat de visites guiades, els Amics dels Museus Dalí organitzen una videoconferència per recórrer aquest intens treball que presenta pintures dels mateixos Picasso i Dalí, junt amb altres peces d'artistes com Joaquim Sunyer, Alfred Sisquella, Josep de Togores, Ángeles Santos o Joan Miró.

La videoconferència serà el dissabte 6 de juny, a les 12 del migdia. Per participar-hi, heu de reservar la vostra plaça enviant un correu electrònic a l'adreça amics@fundaciodali.org. El mateix dia de l'acte, rebreu un missatge amb l'adreça i les indicacions per connectar-vos a aquesta videoconferència.

La connexió es pot fer des d'un ordinador, una tauleta o un telèfon mòbil. Utilitzarem la plataforma Microsoft Teams. Si la teniu baixada, l'enllaç us hi enviarà directament. En cas contrari, la plataforma us donarà l'opció de descarregar-vos l'aplicació o bé seguir la videoconferència a través del navegador web.