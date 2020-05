Sidonie publicarà nou disc a l'octubre i inclourà la primera cançó en català del grup titulada 'Portlligat'

Sidonie publicarà el nou disc 'El retorno de Abba' a principis d'octubre i inclourà la primera cançó en català del grup titulada 'Portlligat', que serà el pròxim single que donaran a conèixer. Així ho ha explicat a l'ACN Marc Ros, cantant de Sidonie, qui ha debutat recentment en el món literari amb la novel·la 'El retorn d'Abba' (Rosa dels Vents), un llibre que és un cant a l'amistat i que està molt lligat amb el disc. Ros ha avançat que el nou àlbum de Sidonie obrirà per primera vegada la porta a ritmes llatins com la cúmbia i la salsa dels anys 60 que va estar influïda per la psicodèlia.

La novel·la 'El retorn d'Abba' gira al voltant d'un triangle format per la cantant i compositora Abba, el cantant i lletrista dels Televisores Rotos, l'Hugo, i el fotògraf i realitzador, el Domènech. Tres persones que es reuneixen a Cadaqués i que, com diu Ros, és "un cant a l'amistat en el context del món de la música" i reflexiona sobre "la comunicació entre ésser humans".

Ros va començar a escriure la novel·la, com explica, com "un acte inconscient" perquè no tenia previst escriure un llibre, però a finals del 2018 Sidonie va decidir prendre's un any sabàtic perquè no havien tingut vacances des del 98 quan el grup va començar a caminar. "Em vaig asseure, em vaig posar davant la pantalla de l'ordinador i vaig començar a teclejar sense saber on em portaria. Si hagués sabut el que em passaria i tots els mals que patiria segurament ho hagués deixat".

Admet que li agrada explicar històries i que quan escriu cançons intenta introduir personatges de ficció. "Però en una cançó tens poc espai per desenvolupar la vida d'un personatges i una novel·la et dona tota aquesta llibertat. Em venia molt de gust que els personatges fessin altres coses que viure en una cançó i que tinguessin temps d'anar al lavabo o a fer un gintònic".

Cadaqués és un quan personatge de la novel·la i els secundaris també tenen molta importància, explica el cantant. Ros apunta que els tres personatges principals va intentar evitar que fossin una projecció dels tres membres de Sidonie. "Tenia molt clar que havia d'escriure sobre una cosa que coneixia com el món de la música, del cinema i el difícil i llarg camí que realitza un artista per coneixes a si mateix i poder comunicar amb els altres".

"Les cançons de Sidonie les faig jo a casa en soledat, però la diferència és que quan fas cançons tinc temps per mirar per la finestra, i quan he fet la novel·la no em podia permetre aquest luxe. Amb la novel·la he après a ser capaç d'esborrar", assegura.

El cantant afirmat que desconfiaria de l'artista que diu que escriu, pinta o canta per ell mateix. "És una falsedat i una mentida, els artistes el que hem d'aconseguir és comunicar-nos amb una altra persona, però no amb un mateix. Jo escric per la gent". Admet que quan portava la meitat de la novel·la tenia dubtes sobre si era publicable. "El que més em preocupava era si queien bé els personatges i que la persona que llegeix empatitzi amb ells".

Nou disc

Pel que fa el nou disc de Sidonie, 'El retorno de Abba', explica que estan a punt d'acabar-lo i els hi queda incloure algunes veus, fer la seqüència de les cançons i l'ordre perquè aquest s'ha de basar en l'ordre dels capítols de la novel·la". Ha estat molt difícil perquè estava fent les cançons al mateix temps de la novel·la", admet. Assegura que han buscat referents anteriors i no han trobat d'algú que hagi fet un llibre basat o que sigui la banda sonora d'un disc. "És molt ambiciós i molt interessant". En aquest sentit, Ros s'ha posat a la pell dels personatges per fer les cançons: "Hi ha temes dedicats a cadascun d'ells, però n'hi ha altres que les he fet com si fos un d'ells". Ha desgranat que les de l'Hugo, per exemple, són més obscures i post-punk; les de l'Abba més nostàlgiques i el Domènech està molt influït per la cultura dels 60 de la costa Oest d'Estats Units.

Assegura que no cal llegir la novel·la per escoltar el nou disc de Sidonie, però evidentment el disc "amplia el món" del llibre. Ros avança que el nou àlbum oferirà coses noves i que s'han obert a ritmes llatins, de la cúmbia i de la salsa sempre en el context dels 60. Destaca que hi ha discos extraordinaris de cúmbia peruana dels 60 que són psicodèlics i el mateix passa amb la salsa colombiana. Apunta que s'introduiran al disc percussions cubanes interpretats per un gitano català, el Rambo, amb uns cors d'uns catalans que viuen a Barcelona i que canten en castellà i francès.

Ros assegura que hi haurà cançons que sorprendran als seus seguidors i potser en decebrà algun perquè hi ha temes que no sonaran al que es pensa que ha de sonar Sidonie, si és que ha de sonar a alguna cosa, afegeix. També hi ha temes més de pop clàssic, habituals en la seva discografia, com ho és, recorda, la cançó de sortida del disc.

'Portlligat'

Ros ha explicat que el pròxim disc de Sidonie inclourà la primera cançó escrita en català del grup i que es titula 'Portlligat'. "Havia escrit altres cançons en català, però no havíem format apart d'un disc de Sidonie". 'Portlligat' serà el pròxim single de Sidonie i parla "d'un dels escenaris més potents de Catalunya i que és també un dels escenaris de la novel·la".