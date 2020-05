Divuit Arxius Comarcals de Catalunya obriran aquest 1 de juny amb cita prèvia

Divuit Arxius Comarcals de Catalunya obriran aquest dilluns 1 de juny, concretament ho faran els de l'Alt Empordà, l'Alt Urgell, el Baix Ebre, el Baix Empordà, Garraf, la Garrotxa, Girona, Maresme, la Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pla de l'Estany, Ribera d'Ebre, Ripollès, Selva, Terra Alta, l'Urgell, Vallès Occidental i Vallès Oriental. A més, a partir de demà també es podrà fer ús de l'Arxiu Històric de Girona. Amb tot, cal destacar que per accedir a les sales de consulta de tots ells cal demanar cita prèvia. Els 19 arxius se sumen als històrics de Tarragona i Lleida i al comarcal de la Cerdanya que van obrir fa dues setmanes.

Segons un comunicat del Departament de Cultura, encara queden pendents d'obertura 16 arxius que estaran en fase de treball intern o preparant l'equipament i proveint-se del material de seguretat per la futura reobertura.



Arxius oberts digitalment en període de confinament



Durant l'aturada per frenar la pandèmia, la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya (XAC) ha ofert un servei de consulta digital de documents i ha ofert activitats de difusió digital. A més, durant els dies del confinament els arxius han ofert préstecs d'urgència de documentació a jutjats, notaries, registres, ajuntaments i hospitals, entre altres.

De fet, en els darrers dos mesos s'ha detectat un increment del nombre d'usuaris del cercador d'Arxius en Línia i de premsa digitalitzada, que s'han incrementat un 108% i 310%, respectivament. El creixement més destacat, però, ha estat en els diferents canals que tenen els arxius a la plataforma Youtube, amb més d'un 1.400% en relació amb les hores de visualització respecte al mateix període del 2019, o el cas del portal web de la XAC, que ha doblat el nombre de visualitzacions.

Els arxius han estat oberts digitalment durant el confinament, amb oferta de productes i serveis digitals sota l'etiqueta #arxiusacasa o amb propostes com Catalunya des dels arxius: esdeveniments i festes populars digitals que ofereix recursos que reprodueixen esdeveniments, festes populars, esportives, socials, etc. de les diferents comarques catalanes i que no s'han pogut realitzar durant el període de confinament.

Dels 38 arxius de la XAC, la majoria ja han reiniciat progressivament la seva activitat laboral i es preveu l'obertura de la resta a partir del 8 de juny.