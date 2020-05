Males Herbes recupera 'El secret del bosc vell' del contista italià Dino Buzzati

El coronel Sebastiano Procolo acaba d'heretear uns terrenys a la vall de Fondo, entre les quals es troba el Bosc Vell, un indret poblat d'arbres antics i llegendes meravelloses. Procolo ja té plans per a explotar el territori però els animals i els esperits que l'habiten no hi estan d'acord. 'El secret del Bosc Vell' és un llibre meravellós, escrit pel contista italià Dino Buzzati (1906-1972) és una faula moderna sobre la necessitat d'entendre'ns amb el nostre entorn.

El secret del Bosc Vell

Dino Buzzati

Males Herbes

180 pàgines - 19,50 euros