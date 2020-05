Concert virtual pro Guinea Conakry: la solidaritat rosinca no s'atura

Un espectacle per Guinea Conakry, el 2017

Un espectacle per Guinea Conakry, el 2017 EMPORDA.INFO

L'ONG rosinca Amics de Guinea Conakry celebrarà aquest diumenge, en aquesta ocasió en format virtual, el seu concert anual de Corals pro Guinea Conakry. Els fons que se n'obtinguin, seran destinats a oferir l'esmorzar diari als més de 300 nens i nenes que viuen a la "Cité Solidarité" de la ciutat de Conakry. En aquesta iniciativa, l'entitat torna a comptar amb la col·laboració de corals infantils i juvenils de la comarca.

El concert es podrà visionar a partir de les 19 h del proper diumenge, 31 de maig, a través de la web de Roses Cultura i del facebook d'Amics de Guinea Conakry. En aquesta ocasió, i davant les limitacions actuals per poder realitzar el concert anual de manera presencial, l'associació s'ha posat en contacte amb les corals que han participat en les edicions compreses entre els anys 2014 i 2019, les quals no han volgut fallar a aquesta cita solidària i ja han fet arribar els vídeos que conformaran el concert del proper diumenges.

Les corals participants són Cor Juvenil de les Ves de Fluvià, Coral del Centre Escolar Empordà, Cor de l'Institut Deulofeu, Cor Estem d'Acords, Empordà Gospel Choir de Roses, Trombó de la Flauta Màgica, Escola de cant Mònica Lucena i La Petita Lola.

Com cada any, la recaptació del concert es destinarà a sufragar l'esmorzar que 300 infants de la ciutat de Conakry (Guinea), reben abans d'anar a l'escola. L'Associació d'Amics de Guinea Conakry informarà durant la retransmissió del concert del procediment per poder fer efectius els donatius a totes les persones interessades a col·laborar amb aquesta acció.

Els nens i nenes destinaris d'aquests ajuts viuen amb els seus pares en un dels barris més desfavorits de la capital guineana, la Cité Solidarité. Es tracta d'un veïnat als afores de la ciutat on conviuen un bon nombre de famílies, totes amb integrants amb disminucions físiques que impossibiliten que les famílies disposin d'ingressos a la llar, per la qual cosa es troben en una situació de pobresa absoluta.

Amics de Guinea-Conakry realitza des de l'any 1998, any en què es va constituir com a associació, la seva tasca amb aquesta comunitat a través de diferents projectes.