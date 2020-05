El Claustre uneix quatre artistes en la primera exposició desconfinada

Aquests dies s'escolten missatges pessimistes davant la repercussió que tindrà la pandèmia en el món de l'art, un sector que ja no estava passant el seu millor moment. El galerista Marià Mascort, responsable del Grup El Claustre, no comparteix la negativitat: «Jo procuro ser optimista, després de parlar amb gent veig que tothom té moltes ganes de retornar». L'art, per ell, ha estat un element que ha sumat aquestes setmanes, allò que ha omplert a moltes persones. És per això que la reobertura de les sales del grup a Girona i Figueres, iniciada la setmana passada, té més sentit que mai.

Durant tot aquest període de tancament, El Claustre ha mantingut sempre el contacte amb els seus socis. Com diu Mascort: «Tenim molts clients que també són amics». El retorn, assegura, ha estat molt bo. «Ens ha acabat de demostrar el poder de les xarxes», argumenta. De fet, ells ja fa anys que hi bolquen esforços tot i que el galerista reconeix que «no ho fem per vendre, perquè no es ven art per internet, ho fem com un altre canal d'informació». Entre les propostes alternatives que els han ofert, està molt satisfet d'una xerrada sobre la imatge de les bruixes a través de l'art.

La reobertura de les sales, en el cas de Figueres, s'ha reprès en el punt que es va quedar. Quan va caldre tancar de forma precipitada, s'exposava, a l'espai de la Rambla figuerenca, una mostra d'escultures de metall, ferro, bronze i pedra de l'artista valencià Morro. Ha calgut, doncs, desmuntar-la a poc a poc perquè es tracta d'unes peces molt sòlides. Li pren el torn ara la pintura. Així, s'exposaran obres de quatre artistes que haurien d'haver mostrat les seves creacions durant aquests darrers dos mesos. De fet, des de la setmana passada ja es poden veure algunes obres de la sèrie Red, de Carles Díaz Alamà. Ell havia exposat un temps abans a Girona on va triomfar amb aquesta mateixa sèrie, venent quasi tot el que estava exposat.

A Figueres s'exhibirà, però, obra que no es va veure a la capital gironina. També s'exposaran peces, per primera vegada, de Didier Lourenço. Mascort qualifica la seva obra, d'estil figuratiu, com a «fresca, dinàmica i molt mediterrània». Complementaran la mostra, obres de Marc Jesús i Ramon Moscardó, que també tenien previst exposar a Figueres. Marc Jesús, que viu a Menorca i és un pintor molt popular per les seves dones blaves, ha creat tota una sèrie amb temàtica empordanesa. «Ell va viure un temps a prop de Palamós i coneix molt bé la zona», comenta Mascort. A Moscardó, el públic figuerenc també el coneix molt bé.

El galerista explica que tothom que els visiti té garantides totes les mesures de seguretat i d'higiene. No tenen previst, però, fer cap acte inaugural d'aquesta exposició compartida, ja que volen evitar aglomeracions. A l'estiu també està prevista una gran col·lectiva.