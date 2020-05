La biblioteca de Figueres reobre aquest dimarts per a préstecs amb cita prèvia

La biblioteca de Figueres reobrirà les seves portes aquest dimarts però només amb cita prèvia i per a serveis de préstec, devolució de documents i d'informació bibliogràfica. Els usuaris podran reservar la plaça a través del correu electrònic , trucant per telèfon o via Whatsapp. Pel que fa a la devolució dels llibres, s'haurà de fer a través de l'entrada lateral del carrer de Mestra Falla. Quan es retornin, estaran en 14 dies de quarantena. El préstec interbibliotecari quedarà suspès. Per altra banda, l'Ajuntament ha instal·lat mampares i punts amb gel hidroalcohòlic a l'entrada. A més, ha indicat un recorregut segur i ha marcat la distància que cal respectar.

Per altra banda, la biblioteca ha adaptat els horaris i els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes obrirà de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia. Els dimarts i dijous es farà un torn de tardes obrint de dos quarts de quatre a dos quarts de vuit del vespre.

El restabliment de la resta de serveis es realitzarà de manera gradual a mesura que s'avanci en les fases de desconfinament establertes pel govern. Es preveu que en la Fase 2 es permetria l'accés limitat als espais de la biblioteca (un terç de l'aforament) per a la lectura i consultes al fons mitjançant l'intercessió del personal bibliotecari, també es podria fer ús dels ordinadors amb reserva prèvia i accedir als catàlegs en línia. En la Fase 3 es preveu reprendre la realització d'activitats culturals, amb limitació a un terç de la capacitat màxima de l'espai, i sempre amb menys de 30 persones participants.

Al llarg d'aquest dos mesos de confinament, la biblioteca no ha aturat en cap moment la seva activitat, i l'equip de la biblioteca ha estat treballant des de casa resolent consultes dels usuaris, que han arribat a través del correu electrònic, les xarxes socials, elaborant continguts per a les xarxes socials i la web, fent recomanacions literàries, explicant l'ús de la plataforma eBiblio de préstec de llibres digitals i avançant tasques internes de gestió.