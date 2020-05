Una família altempordanesa de Tik Tok transcendeix a les Illes Canàries

L'altempordanesa Família Flope s'ha donat a conèixer pels seus vídeos humorístics a la plataforma de Tik Tok. El programa canarià de Youtube Estrella del Amanecer ha entrevistat als quatre membres de la família: Juan, Maria José, Albert i Daniel, on han explicat els orígens del perfil que els ha fet famosos més enllà de les fronteres de la nostra comarca. Formen part de l'Esbart Nova Dance del Casino Menestral figuerenc, i la seva passió pel ball i l'actuació es demostra a les seves actuacions tiktokers en les quals, tal com asseguren, "hi ha un treball previ d'assaig i maquillatge".