El 77,6% dels catalans volen filmografia doblada en català a les plataformes digitals

El 77,6% dels catalans volen sèries i pel·lícules doblades en català a les plataformes digitals que ofereixen vídeo a demanda com ara Netflix, Amazon Prime o Movistar+. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, mitjançant l'enquesta Òmnibus de l'empresa GESOP. A la pregunta de quines llengües els agradaria trobar en el doblatge de pel·lícules i sèries, un 50% han citat espontàniament el català junt amb altres llengües com el castellà (74,9%) o l'anglès (19,2 %). S'ha preguntat als que han dit espontàniament altres llengües si els agradaria que a més hi poguessin trobar doblatges en català i hi han respost afirmativament un 77,6%.

L'enquesta de Política Lingüística també revela que un 76,3% dels ciutadans voldrien també subtítols en català i que un 83% voldrien que les interfícies de maneig de les plataformes de vídeo a demanda es poguessin configurar en català.

L'enquesta apunta que quasi un 70% de la població ha vist el darrer any cinema o sèries per canals de televisió tradicionals: un 62,2% en plataformes de vídeo a demanda i un 37,7% en sales de cinema. Les plataformes de més consum són Netflix, amb quasi un 80% entre qui té plataformes de pagament; Amazon Prime Video, amb un 34%; Movistar+ amb gairebé un 30%; HBO amb gairebé un 21% i Disney Plus amb gairebé un 10%, seguida amb un 3% d'Orange TV, un 2,2% de Filmin, i un 1,5% de Rakuten TV i Vodafone TV, entre d'altres. D'altra banda, un 5% dels enquestats manifesten interès a subscriure's a algun canal properament.

L'enquesta s'ha portat a terme durant el confinament, la quarta setmana d'abril, a una mostra formada per 1.607 persones representatives de la població de Catalunya de 16 anys i més que porten, almenys, un any vivint a Catalunya. L'error mostral és del 2,5 % i el nivell de confiança és del 95,5 %.



Doblatge i subtitulació

Segons el comunicat, del 12 de maig al 30 d'octubre les empreses distribuïdores i els estudis de doblatge poden sol·licitar ajuts a la línia de la Direcció General de Política Lingüística, dotada amb 1 milió d'euros, per a l'oferta de continguts audiovisuals doblats i subtitulats en català en plataformes de vídeo a la carta, Blu-ray i DVD.

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura renova l'acord amb Movistar+ per incrementar l'oferta de subtitulació en català en plataformes de distribució. La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, afirma que l'existència d'una oferta de continguts en català en plataformes de distribució "és d'interès general a Catalunya, especialment ara que el públic, i sobretot l'infantil i juvenil, utilitza cada vegada més espais digitals com aquest; i que el projecte amb Movistar+ és un referent per la normalitat de l'oferta de l'opció lingüística també en llengua catalana en productes seus".

L'acord s'ha renovat anualment des de 2014 i en aquest període Movistar+ ha ofert subtitulats en català 1.442 films i 1.884 capítols de 22 sèries. Des de 2017 també ofereix sota demanda 109 pel·lícules que han estat doblades amb suport de Política Lingüística per a l'estrena en català en sales de cinema, per a altres plataformes o per a formats físics de DVD i Blu-ray.

Política Lingüística manté la línia d'ajuts per a l'estrena de cinema en català als cinemes, que enguany està oberta fins al 30 d'octubre i dotada amb 1,7 milions d'euros. Les sales d'exhibició cinematogràfica han estrenat el 2019 un total de 49 pel·lícules doblades al català i 28 en versió original subtitulada de 22 distribuïdores, amb títols en pantalla gran com ara 'Star Wars: l'ascens de Skywalker', 'Dia de pluja a Nova York', 'Mascotes 2', 'Vull menjar-me el teu pàncrees'.



Incorporació del català a Disney Plus

Segons el comunicat, la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, manté la negociació amb Disney Espanya perquè la seva plataforma incorpori el català. Després de la seva absència en el llançament de la plataforma, Disney ha avançat, com a pas previ a la incorporació com a opció directa d'idioma, que oferirà com a contingut extra les versions en català de les pel·lícules que ja disposen de versió en aquesta llengua i han estat exhibides en català en sales de cinema o distribuïdes en DVD, Blu Ray i en altres plataformes. Franquesa espera que la companyia, que ha doblat al català des de 1995, mantingui aquesta línia empresarial en aquest nou format de distribució de cinema.