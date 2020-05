Un webinar lingüístic amb Màrius Serra i el projecte Living Places-Simon Architecture Prize, més cultura confinada

Màrius Serra ofereix aquest dijous un webinar per a l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Amb motiu del Dia Mundial de la Diversitat pel Diàleg i la Cooperació, l'enigmista i escriptor proposarà un joc de paraules digital a l'entorn de la diversitat i el diàleg. Per assistir-hi cal confirmar la participació. D'altra banda, aquest dijous es presenta el certamen biennal Living Places - Simon Architecture Prize, que comissaria per tercera vegada la Fundació Mies van der Rohe, i el Museu de Matemàtiques de Catalunya inicia un cicle de conferències internacionals en línia amb la intervenció de James Tanton, matemàtic, divulgador i pedagog.

Aquesta serà la primera de les sessions internacionals online organitzades pel museu amb seu Cornella de Llobregat, aprofitant els darrers compassos del confinament per la pandèmia de la covid-19. James Tanton és un matemàtic, divulgador i pedagog, i autor de llibres sobre matemàtiques, currículum i educació. Ha guanyat diversos premis en relació amb la seva tasca per promoure un ensenyament de les matemàtiques creatiu a tots els nivells educatius.

Actualment treballa a la Mathematical Association of America. És també l'inspirador del Global Math Project i l'Exploding Dots amb milions de participants de tot el món. Els altres participants del cicle, amb cita els propers dijous fins el 18 de juny, són Chris Brownell, Adrián Paenza i Caroline Ainslie.

La divulgació al voltant de les matemàtiques té avui una altra cita, en aquest cas a l'Institut d'Estudis Catalans. La Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC ofereix la conferència 'Quin és l'impacte econòmic de l'activitat matemàtica?', a càrrec de Joan de Solà-Morales, doctor en ciències matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i president de la Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l'IEC des del 2010 fins al 2014. La sessió es podrà seguir en directe a través del Youtube i de la plataforma Zoom, a dos quarts de set de la tarda.

Torna Living Places - Simon Architecture Prize 2020

Amb l'epígaf 'Architecture and Filmmaking', la Fundació Mies van der Rohe introdueix aquest dijous la nova edició del projecte Living Places - Simon Architecture Prize, creat inicialment com una de les fites principals de la celebració del 100 aniversari de Simon l'any 2016, i que acaba de llançar l'edició 2020 com a part dels actes de la Setmana d'Arquitectura.

Aquest certamen biennal, es distingeix pel seu enfocament centrat en l'habitant, el format de vídeo com a document base i un procés de participació inclusiu que permet a qualsevol ciutadà proposar aquelles obres que consideri d'interès. En aquest sentit, l'esdeveniment s'ha vist menys afectat que altres pel tancament físic de l'activitat cultural durant la pandèmia. La inscripció és gratuïta i està oberta fins al 15 de setembre de 2020.

La presentació, aquest dijous, té forma de conversa entre en Lluís Alexandre Casanovas (arquitecte doctorat a Princeton, guanyador del Premi el 2018), Joana Colomar (cineasta, directora del vídeo guanyador del Premi el 2018) i Salvi Plaja (director de disseny de Simon).

La clàssica, el "dia després" del confinament

Paral·lelament, el club de cultura TRESC ofereix avui la cinquena sessió del seu cicle en línia 'a tres bandes' (Instagram, a dos quarts de set de la tarda), amb representants del món cultural. En aquesta ocasió aborden l'àmbit de la música clàssica i com s'afronta "el dia després" del confinament. Els convidats són el cantant d'òpera Enric Martínez-Castignani, el director general del Palau de la Música, Joan Oller, i el director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà.