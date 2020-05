'Baba Yagá puso un huevo', una barreja sàvia de ficció, fantasia i folklore

Entre les figures femenines maleïdes existeix la de la velleta perversa. Baba Yagá és una criatura fosca i solitària, una bruixa que rapta infants i que viu en el bosc, en una casa que té per base potes de gallina. Però Baba Yagá també viatja pel món de les històries i per cadescuna d'elles adopta una nova forma: una escriptora que torna a la Bulgària natal de la seva mare que, atormentada per la vellesa, li demana que visiti els llocs que ella no podrà tornar a veure; tres velletes misterioses que s'hostatgen durant uns dies en un spa especialitzat en tractaments per allargar la vida i una folklorista que estudia, incansablement, la figura tradicional de la bruixa. Velletes, mares, filles, amants. Totes elles conflueixen en 'Baba Yagá puso un huevo'. Aquest llibre de l'escriptora Dubravka Ugresic, editat per Impedimenta, és un magistral conte de contes que, ple d'enginy i perspicàcia, ens convida a explorar el món dels mites i a reflexionar sobre la identitat, els estereotips femenins i el poder de les faules.



Baba Yagá puso un huevo

Dubravka Ugresic

Impedimenta

Pàgs 375

22,80 euros