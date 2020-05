Els músics sumen esforços per mantenir viva la cultura

Les orquestres de Girona i de Catalunya es queixen de l'oblit que pateixen des de Cultura i reclamen ajudes a les institucions: «El més probable és que tardem molt de temps a poder tornar a fer, en condicions normals, balls, concerts, etc. Com a mínim, fins a l'octubre» assenyala la directora de l'Orquestra Costa Brava, Mónica Lucena. Grups i orquestres s'ha adherit al manifest a través del web culturaenlluita.cat, per exigir: «Sensibilitat per part dels ajuntaments i responsabilitat per part de la societat perquè pressioni els ajuntaments perquè no ens deixin morir de gana».

La realitat de precarietat afecta a tots aquells que es dediquen a amenitzar les festes majors. «Si els ajuntaments no tenen la sensibilitat necessària per posposar –i no suspendre– els seus compromisos, milers i milers de famílies, enguany, tindran una renda per càpita anual pràcticament igual a zero» i «si es compleixen totes aquestes previsions, representarà la desaparició d'una part molt important del teixit artístic català –i de la seva cadena de valor».

La plataforma Cultura en Lluita, que rep el suport de més de 1.000 entitats i persones a títol particular, va publicar un vídeo on demanen als ajuntaments mantenir les partides pressupostades per les festes majors

El sector constata que com a conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19 «molts ajuntaments incompleixen els acords firmats». A través d'un manifest i del vídeo que es pot veure a les xarxes socials, el sector de la música en viu assegura que moltes actuacions els han quedat cancel·lades fins l'any que ve, quan no s'han anul·lat directament. «Si no hi ha festes majors, ni festivals, ni actuacions en sales, si no hi ha música en directe, desenes de milers de músics i les seves famílies quedarem totalment desprotegits. Orquestres, grups, cantautors, com sobreviurem?», es pregunta la plataforma en la seva reivindicació.