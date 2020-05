Neix Janhel, un canal online de contes, dins el confinament figuerenc

El confinament ha fet que moltes famílies busquin fórmules per ocupar el temps. Així va néixer Janhel, un canal de YouTube i perfil d'Instagram que comparteix contes tradicionals i populars des del confinament a Figueres de les seves creadores, la Jana, de 4 anys, i l'Helena, la seva mare. La Jana i l'Helena construeixen els personatges abans de gravar els contes que representen amb diferents tècniques (titelles, ombres xineses, etc.).

Ingredients de creativitat



Cartolina, paper maixé, teles i molta imaginació són les seves eines. Compten amb l'ajuda del pare, en Jordi, que s'encarrega de gravar i editar els vídeos, que comparteixen amb amics i companys de classe. Ben aviat les dues impulsores de la iniciativa s'han guanyat una munió de seguidors a través de grups de WhatsApp, i s'han decidit a obrir un canal de YouTube i d'Instagram @JanhelContes, perquè més gent pugui arribar a gaudir-los.

L'Helena, mestra de professió, explica que ha estat un temps molt enriquidor: «Triem el conte, el rellegim, l'adaptem, pensem com farem els personatges, qui farà cada paper, construïm l'escenografia i tot plegat ens regala estones de converses molt maques, de compartir i aprendre juntes». «A més, com que el pare treballa, aprofitem el cap de setmana per gravar el vídeo, de manera que s'ha convertit en una activitat especial en família pels dies que estem tots junts».

La seva última creació, Un pet de vent és un conte escrit per totes dues i protagonitzat pels gegants de Figueres, en Berruga i la Tramuntana.

La història és un petit homenatge a les Fires i Festes de la Santa Creu que aquest any no s'han pogut fer a causa del confinament provocat per la crisi de la Covid-19.