Carícies artístiques contra la soledat, l'aïllament i la por

La resposta de l'artista Esther Martínez «davant d'aquest trist panorama, tan colpidor i dur», que vivim, en mig de la pandèmia, no podia ser una altra que l'art: «Perquè és el que em permet transmetre el que passa al meu interior». Martínez ha sentit la necessitat de passar part del seu temps de confinament, fent allò que més li agrada, que no és una altra cosa que crear a part d'estar amb la família, recalca. Per això ha començat a preparar unes obres «per a mi inspiradores, en un intent de transmetre caliu, escalfor i els sentiments més purs i tendres, una mica per lluitar contra aquesta sensació de soledat i aïllament i por que moltes persones estan sentint ara mateix».

L'artista ha estat treballant al seu taller de Figueres a partir d'imatges tendres i emotives, d'acostament amorós, de petons, carícies, de contacte humà, «això que ara mateix ens fa tanta falta i que malauradament hem d'evitar en molts de casos». És una sèrie que porta per títol Besos robados: «L'estic realitzant sobre teles en bastidor de format mitjà, uns 100 x 80 cm aproximadament i les tècniques que utilitzo, són les habituals en mi, tècnica mixta, pintura acrílica, oli, grafit, tinta xinesa, depenent del que cada obra em demana».



«Besos robados»

La seva intenció és la de crear un projecte format per una sèrie d'entre quinze i vint obres on totes segueixin una mateixa aura, «una pintura amb predomini de les aiguades que donen frescor i subtilesa als personatges emergents sobre uns fons neutres, clars en la majoria, on ressalten les imatges expressades a partir de línies trencades, taques que n'esculpeixen els volums i donen importància a les expressions, protagonistes de cada obra».



Per Martínez «una vegada sortim de tota aquesta espiral, i tan bon punt sigui possible tornar a tenir projectes externs, vull exposar aquest treball i donar-li visibilitat, ho desitjo amb moltes ganes i estic molt motivada per mostrar i compartir tots aquests sentiments positius amb la gent».

Envoltar-se de pinzells i deixant brotar la seva creativitat entremig de la diversitat d'emocions «és per a mi la meva forma d'afrontar la nova realitat, arribar a portar a terme projectes artístics i ajudar a transmetre amb aquests una mica de bellesa i esperança en l'evolució positiva de la societat i d'un món futur millor en el qual es prioritzin les coses importants i essencials, les persones, davant de les qüestions més materials i superficials» assenyala.

La darrera exposició d'Esther Martínez ha estat a Barcelona, a la Galeria i sala d'esdeveniments Colector Somnis, on va inaugurar just un parell de setmanes abans de declarar-se l'estat d'alarma: «Hi tinc exposades unes obres molt diferents de les que estic fent ara». També poc abans de tancar-se al seu taller, «vaig participar en una exposició col·lectiva de dones artistes al Casino de Caldes de Montbui amb l'obra Detrás de la mascara». Ara ultima un treball ple de llum i tendresa, per contrarestar la tristor del moment: «l'amor et fa ressorgir d'entre les ombres» conclou.