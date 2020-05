S'ajorna pel coronavirus la 40a edició de la Càtedra Emili Pujol de Cervera fins el 2021

La 40a edició de la Càtedra Emili Pujol de Cervera que s'havia de celebrar aquest estiu s'anul·la a causa de la pandèmia de la covid-19 i es trasllada a l'estiu de 2021. Els organitzadors lamenten que la ciutat no pugui esdevenir un any més "el centre musical del país". "La música no podrà tornar a omplir els carrers i trobarem molt a faltar la cultura i la vitalitat de les activitats de la Càtedra", han dit, com ara el Festival i Curs Internacional, el Vila- Closa i la Fira de Lutiers, considerada la més important del sud d'Europa i punt de trobada dels mestres artesans. L'any passat van participar en el Curs de Música gairebé 200 alumnes de Catalunya, la resta de l'Estat, i també del Canadà, els Estats Units, el Japó o Itàlia.

Segons ha explicat la organització, han estat més de 12.000 alumnes i gairebé 600 professors , molts d'ells internacionals, que cada estiu, des de fa 40 anys, han fet possible que Cervera fos un referent dins del món de la música i de l'educació amb més de 500 concerts en diversos formats: simfònics, de música de cambra, de proximitat, d'alumnes, de grans solistes, que han omplert els patis i el paranimf de la Universitat, i molts altres indrets de la Cervera medieval. Destaquen que "s'hi ha treballat de valent, i els resultats d'aquesta bona feina han dotat al territori d'una proposta pedagògica i cultural única".

És per això que des de l'equip que forma la Càtedra se'ls fa "difícil" acceptar que "no és possible" organitzar ara aquest projecte i lamenten "la pèrdua del gran impacte cultural, econòmic i social" que també suposa per Cervera. Tot i això, volen posar l'èmfasi en l'esperança de recuperar ben aviat la normalitat en la vida cultural del país i, concretament, de cara a l'any vinent, la continuïtat de la trajectòria de la Càtedra.

En aquest sentit, volen destacar "la gran capacitat que Cervera, com a ciutat, ha tingut durant tots aquests anys per liderar aquesta Càtedra Internacional". És per tot això que han volgut expressar el seu agraïment a tots els que al llarg d'aquests anys ho han fet possible i l'esperança en retrobar-se amb tothom en la celebració del 40è aniversari de la Càtedra a l'estiu del 2021.