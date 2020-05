La celebració del Dia Internacional dels Museus, protagonista de les propostes culturals online

Els museus de Catalunya celebren virtualment el Dia Internacional dels Museus (DIM), organitzat des del 1977 pel Comitè Internacional dels Museus (ICOM) cada 18 de maig, i es converteixen en protagonistes de les propostes culturals en línia d'aquest dilluns. Els museus catalans s'han sumat a la festa i han carregat de continguts i activitats online els seus portals des de dissabte. Conferències, visites virtuals i propostes pels més petits configuren una amplíssima celebració que té aquest dilluns com a moment culminant. Per altra banda, Jordi Campoy, autor de 'La noia del violoncel', i Núria Pradas, autora de 'Tota una vida per recordar' i guanyadora del Premi Ramon Llull, mantindran una conversa, a les sis, a través d'Instagram.

Des de la Direcció General del Patrimoni Cultural, amb la col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i de la Direcció General de Comunicació del Departament de la Presidència, s'han impulsat 20 visites virtuals guiades que es realitzaran en directe a través del canal Youtube de patrimoni.gencat. Tindran una durada d'uns 20 minuts aproximadament i aniran a càrrec de directors de museus, educadores, conservadors, comissaris d'exposicions, etc. Aquest dilluns és el torn dels museus nacionals: Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Museu d'Arqueologia de Catalunya i Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Les propostes del MNAC inclouen activitats per a tots els públics, grans i petits, des d'una visita en directe a les pintures de Sant Climent de Taüll fins a comentaris d'obres, contes per a famílies, trencaclosques, un joc de memòria i altres recursos online.

El MACBA fa una jornada de portes obertes virtual. Al llarg de tot el dia es podrà visualitzar en obert la pel·lícula Singularity, del cineasta Albert Serra, que serà l'inici del cicle 'Pantalla oberta. Vídeos de la Col·lecció MACBA', així com una de les peces de la vídeoinstal·lació Deaf Ears obra de l'artista Antoni Abad.

El Born Centre de Cultura i Memòria ha creat una web exclusiva del Dia Internacional dels Museus 2020 i proposa activitats a les seves xarxes. El MUHBA ofereix aquest dilluns, entre altres activitats, la conferència en viu de Rana Alhussin 'Barcelona en reconstrucció: espais públics de postguerra. Obertura de l'Avinguda de la Catedral (1939-1958)'. El Museu del Disseny participa amb diferents activitats familiars com 'Petites històries, grans dones Caroline Montagne. Què em posaré avui?"', el joc de pistes 'Troba l'objecte!' o el joc de memòria del museu 'Tothom a jugar!'

També a través de facebook el Museu Etnològic i de Cultures del Món realitza aquest dilluns dues activitats en viu: a les dotze una visita guiada interactiva a 'Les cares de Barcelona' de la mà del seu comissari, Adrià Pujol, i a les set de la tarda l'especial 'Trencadís literari La Rambla de les floristes', en què Martí Gironell entrevista Jordi Prat per parlar del clàssic de Josep Maria de Sagarra. La Fundació Joan Miró proposa el passeig virtual Barcelona MiróTour, així com la visita virtual a l'exposició de la seva col·lecció i diferents activitats familiars. També el Museu Picasso proposa visites virtuals a la seva col·lecció i als patis a més dels concursos del #MuseusmQuizACasa.

Des d'aquest dijous, el Centre d'Art Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats (CAC) i Fàbrica de Creació estrena dos vídeos exclusius: 'Studiovisit' al taller de Jordi Mitjà i el primer de la sèrie 'La biblioteca infinita' d'Epaminondas i Cramer. La Capella ofereix una visita guiada virtual amb Pere Llobera a l'exposició 'Faula rodona' i La Virreina Centre de la Imatge comparteix un seguit de reflexions al voltant dels nous escenaris museogràfics que es presenten amb la covid-19.

El DIM 2020 també proposa dos reptes: el #DIMchallenge, que consisteix en la recreació d'una obra d'art dels fons digitals dels museus catalans i del portal web Visitmuseum, i la #MaratóMuseumQuizaCasa. Després de l'èxit d'aquesta iniciativa sorgida durant el confinament des dels museus de Ciències Naturals i Marítim de Barcelona, prop de 50 museus repten a adults i famílies a una marató de preguntes fins aquest dilluns.

Finestres obertes

Per altra banda, la iniciativa Finestres obertes en línia aplega 75 museus d'arreu del país que s'han gravat ells mateixos, la majoria amb dispositius mòbils, per mostrar un tast de la riquesa patrimonial de les col·leccions museístiques i de la tasca dels professionals que hi treballen. A través de píndoles audiovisuals d'una durada aproximada de cinc minuts, el personal dels museus, artistes, guies d'empreses especialitzades i educadors, entre altres, obren les finestres dels museus per explicar històries i convidar la ciutadania a fer cultura i visitar-los quan tornin a obrir les portes.

La Pedrera celebra el Dia Internacional dels Museus amb una visita a l'edifici a través d'INSTAGRAM LIVE. La Fundació Catalunya La Pedrera se suma a la celebració del Dia Internacional dels museus i ofereix una visita oberta a tothom. La conservadora de l'edifici farà una visita a un dels espais museístics de l'edifici d'Antoni Gaudí dilluns 18 de maig a les 12h a través d'Instagram.

Biblioteques de Barcelona ha organitzat pe aquest dilluns la lectura de contes Lletra Petita a càrrec d' Assumpta Mercader a les onze del matí, en línia a Instagram (@bibliotequesbcn_acasa).

Al Canal 33, segueix " la música del confinament " i emetrà aquest dilluns íntegrament la cançó 'Un núvol blanc', de Lluís Llach, que el cantautor de Verges ha adaptat des del confinament amb Gemma Humet, Santi Balmes i Judith Neddermann. A més, Toti Soler i Mireia Vives interpreten 'Cançó de suburbi', el Cor Jabato de la Floresta ofereixen la 'Cançó de lluita' i La Coixinera canta 'Què tenim?'.

'Lliçons de cinema'

El nou canal de Filmin 'Lliçons de cinema' està integrat al seu portal des de la setmana passada. Aquesta finestra temàtica està dedicada tant a la història com a la 'pràctica' del setè art. Quant a la primera vessant, s'hi trobaran cintes com 'Un viaje personal a través del cine americano con Martin Scorsese', documental del mateix realitzador i Michael Henry Wilson.