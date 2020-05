Cabanes celebra una nova versió de la festa de Sant Isidre

Aquest cap de setmana s'hauria d'haver celebrat la tradicional festa de Sant Isidre de Cabanes, una celebració on any rere any un gran nombre de públic es reuneix a la plaça el poble per veure la tradicional Sembra dels Pinyons.

Enguany el confinament no ha permès desenvolupar-la com de costum, però "amb imaginació i tecnologia" la Comissió de Sant Isidre i l'Associació els Potamolls han aconseguit una Sembra de Pinyons confinada.

En aquesta nova versió de la festa han intervingut, virtualment, les mateixes persones de l'any passat, amb un text adaptat a les circumstàncies del moment. Segons els organitzadors, l'escola del municipi, tot i restar tancada, ha aportat a la festa un vídeo "extraordinari i adient a la diada" en què els nens i nenes han presentat les seves plantes inventades.

Per tal de fer la festa més participativa, els responsables han demanat a la població d'engalanar balcons i finestres i fer-ne fotos, "i que tothom qui vulgui expliqui en un breu vídeo una anècdota o un record que tingui de la festa" amb l'objectiu de fer-ne una composició a l'abast de tots i totes.

Per la seva banda, l'Ajuntament ha ofert un seguit d'activitats virtuals repartides en tot el cap de setmana: pregó, taller de manualitats infantils, activitat esportiva i passi del vídeo de la festa de l'any passat.

També Ràdio Cabanes hi ha participat amb un ball de fi de festa aquest diumenge a la tarda.

Els organitzadors diuen que "tot plegat ha estat un experiència interessant, tot i això esperem que el proper any ens puguem veure a la plaça a collir pinyons".