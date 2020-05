Sanjosex estrena el treball 'Dos Somnis' des de l'espai virtual la-sala.online

Sanjosex estrena en solitari el seu nou treball 'Dos Somnis', aquest dissabte a les 19 hores. Ho farà a través de la-sala.online que, amb aquesta proposta, comença l'aventura. La presentació de 'Dos Somnis', doncs, serà per Internet, sense barreres, en directe, obert a tothom des de la-sala.online i de tots els perfils col·laboradors d'aquesta nova iniciativa cultural, entre els quals destaquen els estudis MusicLan d'Avinyonet de Puigventós.

La-sala.online és un espai virtual on el públic podrà gaudir d'actuacions en directe i interactuar amb els artistes. També posa a disposició del públic els mitjans necessaris per a que l'artista i tots els que fan possible l'actuació, cobrin per la seva feina. De la mateixa manera facilitarà als músics unes bones condicions tècniques de so i d'imatge.

Els seus promotors recorden que la música als balcons està regalant molts moments emocionants mentre segueix la incertesa en el futur pròxim. «La-sala.online no podrà substituir tots els concerts, festivals o festes majors que s'han hagut de cancel·lar a causa de la crisis però per alguna cosa hem de començar, oi» comenta Pere Toro, un dels promotors i responsable de The Jump Productions.

Sanjosex va gravar aquest nou disc als Estudis MusicLan, i també serà en aquests estudis on farà aquest concert de presentació. I és que l'estudi d'Avinyonet de Puigventós és també un dels promotors de la iniciativa. «Volem oferir a l'artista els mitjans perquè es pugui concentrar exclusivament en la seva actuació, en la seva musica, com sempre hem fet i com esperem poder continuar fent», comenta Jordi Solé, director de MusicLan.

'Dos somnis' és un disc breu i concís que Carles Sanjosé ha plantejat amb els peus a terra i amb esperit de quilòmetre zero. Un disc que també pren el pols al moment actual, amb cançons com 'La revolució' que semblen dibuixar un pont entre l'1 d'octubre i els dies del confinament. Primer s'anaven omplint les places i de cop les places s'han buidat, però la revolució continua al sofà de casa, educant el teu fill estimat.

«Plataformes com la-sala.online ens permeten, en entorns d'incertesa com els que ara estem vivint, seguir treballant en positiu. Organitzar, posar dates, seguir fent que les "coses passin" , que els artistes puguin tocar, connectar amb el seu públic i emocionar-nos», Noemí Morales, promotora de la-sala.online i responsable d'Atelier, Esdeveniments.