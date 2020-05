Eduard Bech: 'Els museus ens hem de visualitzar com espais segurs i de benestar'

El Museu de l'Empordà va tancar al públic el passat 13 de març. El personal, però, va seguir treballant uns dies a porta tancada fins que es va decretar el confinament total. Durant aquests dies van desenvolupar una estratègia digital per afrontar la situació dirigida, principalment, a les xarxes socials d'Instagram, Facebook i Twitter. Entre les iniciatives destaca el proposar viatjar a través de l'art posant peces de la col·lecció que permetien transportar a l'espectador a altres llocs, com paisatges urbans o naturals, tant de l'Empordà com de fora. També van proposar l'art challenge, presentacions d'artistes triats pels propis seguidors i entrevistes a artistes de la comarca com Eudald de Juana, Jordi Mitjà i Mònica Campdepadrós.



Quina valoració en fa de tot plegat?

Molt bona. Hem arribat a públic nou. Hem augmentat la interacció del públic amb nosaltres. També hem augmentat els seguidors. La resposta és molt positiva, ens arriben els inputs en positiu.

Ja hi apostaven fort abans.

Si i ara s'ha vist l'absoluta necessitat de tenir una bona estratègia i recursos digitals. I tots ens hi hem posat de cop i ràpid. Ara potser serà el moment, espero, que s'agafi encara més seriosament.

Requereix molt pressupost?

Bé, és com tot. Nosaltres tenim un pressupost i és veure on el poses. Estem treballant la pàgina web ara i no te l'acabes mai perquè has de redactar textos nous. Volíem sortir al maig i esperem fer-ho abans de l'estiu.

Hi haurà altres propostes. També farem una càpsula amb l'historiador Enric Pujol explicant una o dues peces de l'exposició que ell ha comissariat, Art i Exili . Serà la part més acadèmica i científica per tenir un equilibri. També a nivell professional participarem en unes jornades impulsades per la Generalitat per analitzar cap a on anem i diferents aspectes que afecten als museus i patrimoni, quines oportunitats tenim o podem treure'n en positiu d'aquesta crisi ferotge.

Creu que els museus locals poden patir molt?

Quins són els seus avantatges? Nosaltres no tenim aglomeracions de gent i això fa més fàcil el control de l'assistència. Quan les podem tenir és en actes molt concrets i puntuals. Aquí podem controlar l'aforament amb les distàncies i en un espai concret el públic pot estar assegut. També, a banda de la millora dels recursos digitals, hi ha el passar de fer una valoració quantitativa de l'èxit a una qualitativa . Fins ara, sempre es valora la xifra de visitants i ara aquesta no és ben vista. Ara és la qualitat, cosa que fa anys que reivindiquem des del sector, el com es percep aquella visita.

Aquest no és el cas del Museu de l'Empordà. No, però nosaltres tenim una oportunitat de reivindicar-nos un cop més, sobretot en el tema de benestar i salut en el que hem estat treballant des de fa un temps. Ara pren més sentit que mai. Els museus ens hem de definir i visualitzar com espais segurs, saludables i de benestar. De fet, l' Organització Mundial de la Salut ja va definir la cultura i l'art com un recurs positiu per la millora de la salut.

Jo crec que tenim una oportunitat. Tots ho tenim però, aquells que tenen grans xifres, els massificats. Ells veuran reduides les xifres d'ingressos i aquí és on hi ha el drama. Aquí tenim el Museu Dalí però n'hi ha molts altres. Són museus que fan exposicions amb grans pressupostos que només s'amortitzen amb les cues que tenen a l'entrada. Si han de reduir la capacitat d'entrada, els hi serà impossible gastar-se aquestes xifres de diners.

Per quan la reobertura?

No tenim data. Podríem obrir a partir del 25 o 26 de maig. Ja hem redactat uns protocols interns que hem enviat a la regidoria de Cultura i estem esperant els protocols definitius des de direccio general de Cultura per comparar-los i complementar-los. Nosaltres ja podríem obrir el 25 perquè tenim totes les instal·lacions preparades. Tornar a obrir requereix accions, mampares, materials, facilitar mascaretes, guants... També definir recorreguts i això ho hem de provar primer. És prova i error.

S'han posposat exposicions.

Si, havíem d'inaugurar l'exposicióel 25 d'abril, coincidint amb les Fires. Ara treballem en una nova possible data, cap a finals de setembre o principis d'octubre. Una exposició com aquesta no és munta d'avui per demà, ja que requereix molts prèstecs. Ens havíem plantejat fer-ho abans de l'estiu però els prestadors no es veien capacitats per gestionar-ho. També nosaltres vam veure que no era adequat anar a buscar peces a cases de particulars davant la situació sanitària.

Què té de particular aquesta exposició?

Aquesta exposició comissariada per Cristina Massanés té un discurs interessantíssim. El que podria ser una exposició d'àmbit local, orienta el discurs cap a la teoria feminista i li dona un context universal a les artistes d'aquí. Tenim molta feina a fer a canviar mentalitats d'homes i dones perquè està tant interioritzat això, perquè quan ens posem en un projecte ens hi posem des de mirades antigues i no mirem amb visió de gènere. Des la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya hi ha una comissió d'art i gènere que està fent molta feina.