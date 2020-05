La directora dels Museus Dalí reflexiona sobre el futur paper dels museus d'art

«Hem d'arribar a una austeritat humanista, no ens calen tantes coses i recrear-nos més en la cultura, en el saber i el paisatge». Així s'expressava la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, uns dies enrere, reflexionant sobre la situació que es viu actualment al món i que està impactant fortament en tots els àmbits de la vida.

Els museus jugaran un paper important?

Evidentment.

Com està l'equip de la Fundació Gala-Dalí?

Està quasi tot teletreballant i preparant estratègies de futur per quan establim la data definitiva d'obertura.

Això encara no se sap.

No perquè estem pendents de les decisions de les autoritats sanitàries i, a més, de la capacitat de mobilitat de la gent perquè un 80% dels nostres visitants són estrangers. Ara hem d'enfocar les estratègies més a un turisme de proximitat, que ve a l'Empordà i pensar accions més específiques per ells.

L'impacte serà fort.

Ja ho està essent però amb molta voluntat de lluitar i seguir endavant. Vam crear un comité de crisis que es reuneix cada dia telemàticament, fem reflexions, fem plans estratègics, accelerants temes i relentitzant-ne altres perquè aquesta nova situació ho ha canviat tot.

Això ha afectat a exposicions?

Teníem oberta la de Moscou però es va tancar una setmana abans. Va tenr quasi 500.000 visitants. També es va haver de tancar la d'Aux de Provence fins a nova ordre. Quant al museu ens ha afectat el prèstec d'El Crist de Sant Joan de la Creu' que hem ajornat fins l'any vinent. Estem en converses amb Glasgow, les dues entitats estem d'acord. Ara estem treballant amb una exposició amb fons propis i hi exposarem obres juntes que mai s'havien vist així.

La gent ara consumeix molt virtualment, això ho potenciaran en el futur?

Si, la visita virtual ha tingut molt èxit triplicant els visitants del web i ara la Fundació ha creat un grup interdependemental que impulsarà noves idees i estratègies pel que fa al digital. Haurà de conviure allò digital i allò presencial tot i que l'experiència presencial és insustituible. El virtual et permet acostar-t'hi, crear un context determinat i és una via que creixarà cada cop més a tots els mueus, és una manera d'apropar.

Altres directors parlen dels museus com un lloc de benestar.

Ara haurem de tenir més cura de les visites, amb totes les mesures. A l'haver de reduir un terç l'aforament et permetrà estar més en contacte amb l'obra d'art, moments de reflexió, de comfort, potenciarà aquesta part individual però també una col·lectiva que complementarà la visita.

Una visita més conscient.

Si, que vas a visitar un museu per veure obres d'art, per estar a prop d'una realitat determinada com és el cas de Dalí qui era molt més que un pintor.

També potser s'intensifiquin col·laboracions amb altres museus.

Ara s'han intensificat les converses perquè estem en moments d'incertesa. Hi ha més contactes, desitjos de col·laboració.

Vostès gestionen tres espais diferents: el Teatre-Museu Dalí de Figueres i les cases-museus de Púbol i Portlligat.

Crec que la part de jardí i olivar de Púbol (La Pera) i Portlligat, a Cadaqués, encara agafaran més importància, l'entorn natural, el seu interès intrísec i artístic que tenen.