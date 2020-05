Roses Cultura a Casa ofereix en línia aquest dissabte l'obra «Per no entendre el castellà»

Roses ofereix en línia aquest dissabte «Per no entendre el castellà»

Roses ofereix en línia aquest dissabte «Per no entendre el castellà» EMPORDA.INFO

Dissabte 16 de maig, la plataforma virtual Roses Cultura a Casa oferirà, a partir de les 18 h, el visionat de l'obra de teatre Per no entendre el castellà, a càrrec de la companyia Jubiteatre. L'obra es va representar l'any 2015 al Teatre Municipal de Roses i és fruit de la tasca d'un grup de jubilats del municipi units per la passió del teatre.

Jubiteatre va néixer l'any 2013 de la mà de la rosinca Fina Puigdomènech, qui va engrescar un grup de jubilats del municipi en la preparació de la peça teatral "Tots bojos per una torre", interpretada en tres ocasions a Roses, així com a Palau Saverdera i Garriguella. L'èxit aclaparador de públic assolit va animar integrants i directora a continuar amb aquesta iniciativa, que ja els ha portat a representar diverses obres.

"Per no entendre el castellà" va ser la segona aventura teatral d'aquest grup amateur. L'enregistrament d'una de les funcions realitzades al Teatre Municipal de Roses és la que es podrà veure, a partir d'aquest dissabte 16 de maig, a les 18 h, a través de la web rosescultura.cat i del pefil Facebook amicsdelteatre.roses.