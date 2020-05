'Dones valentes': Txell Feixas explica la revolució femenina al món àrab

La periodista i corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Beirut, Txell Feixas, publica 'Dones valentes', (Ara Llibres) un retrat de la revolució femenina i feminista al món àrab a través de 13 històries protagonitzades per dones que no s'han sotmès i que estan canviant la història del Pròxim Orient.

En aquesta regió hi ha una revolució en marxa i determinada com cap altra: comença just quan neix una nena, i continua fins a la seva vellesa. La seva és una lluita sense treva ni final contra el patriarcat secular que domina la política, la cultura i la societat.