Joaquim Carbó publica el recull de contes 'Quin joc més bèstia'

Des de la fundació de la revista Cavall Fort, l'any 1961, Joaquim Carbó no ha parat d'escriure contes per als més menuts i els que ja no ho són tant. Pel camí s'ha convertit en l'autor de literatura infantil i juvenil més important per a unes quantes generacions (qui no ha llegit La casa sota la sorra?, sense anar més lluny), i la seva ploma no s'atura. Aquest recull, Quin joc més bèstia (Comanegra) combina la tria d'autor, per deixar constància d'aquests gairebé seixanta anys de publicacions, i contes inèdits, perquè Carbó és un autor que no ha deixat mai d'escriure i de generar nous lectors.