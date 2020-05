Navata munta la festa a casa en una primavera confinada

L'estat d'alarma pel coronavirus no ha impedit que la primavera hagi brillat amb il·lusió aquest cap de setmana a Navata amb múltiples activitats per muntar la festa a casa. També s'han fet recitals de poesia, concurs d'arrossos o decoració de balcons i finestres per engalanar el poble, amb el lema: Anem de viatge, per recordar els Patis de Primavera, que tornaran a lluir l'any que ve.

La Companyia Policrac de Navata ha vetllat un any més per portar al poble l'esperit d'aquesta tradicional festa que enguany hauria complert 36 anys, sota el lema Festes de Primavera Confitades. «Enguany un dels actes més emblemàtics, la festa de la poesia, arribava al seu 25è aniversari i havíem previst un canvi de format, el que no esperàvem és que fos tan radical» explica el president de l'associació, Ramon Noguer. Una cinquantena de persones ha enviat un vídeo amb les seves poesies, creades a partir d'un joc literari proposat per l'associació, que ara s'encarregarà de divulgar-los a través del compte d'Instagram @policrac_gegants de Navata i de YouTube.

«Han arribat poesies de gent que no havia participat mai en la festa, d'arreu del poble, de tota la comarca i inclús del País Valencià» comenta Noguer. L'associació també ha rebut aquest cap de setmana vídeos d'altres activitats d'un minut de durada que han fet les famílies dins el confinament. Per animar encara més la festa, dissabte passat, es van tirar diferents bateries de focs artificials des dels balcons d'algunes cases particulars coincidint amb el reconeixement que cada dia es fa als sanitaris des de Navata: «Posem cada dia una cançó diferent i tothom surt al balcó o a baix al carrer i amb motiu de la festa vam voler fer aquesta aportació extra».

Balcons decorats amb el lema Anem de viatge.

La xarxa s'ha omplert doncs tot el cap de setmana de gresca i animació, amb fotos i vídeos molt variats. No ha pogut faltar tampoc una de les activitats estrella: el concurs d'arrossos que aquest any també s'ha reinventat. «Des de fa anys fèiem concurs de paelles amb més de 20 colles i prop de 400 persones dinant junts a la plaça» assenyala Noguer. Enguany els arrossos s'han cuinat des de casa. L'activitat festivoconfinada es manté fins al dia 17 de maig.