Llers penja bruixes i escombres a casa per la #FiraBruixaConfinada

La situació de confinament per l'estat d'alarma per la Covid-19 va fer moure peces i reconvertir la desena edició de la Fira Fes-te Bruixa, a Llers, en una fira confinada celebrada a l'interior de les cases. Enlloc d'omplir carrers i places del municipi, s'han omplert balcons, finestres i portals i també les xarxes socials. La cita havia de ser el cap de setmana passat (9 i 10 de maig) i la fira bruixa virtual s'ha concentrat aquests mateixos dies amb l'etiqueta #FiraBruixaConfinada.

"Tot i que s'havien dedicat molts esforços a preparar una Fira Bruixa amb moltes sorpreses i moments especials per celebrar-ne la desena edició, ens ho guardem tot per al 2021 i la proposta per aquest any ha estat que tothom hi pugui participar encara que sigui des de casa", indiquen Nuri Llinares i Anna Admetlla, des de l'organització. I la valoració del resultat és "espectacular". Ja dijous, veïns i veïnes de Llers van començar a penjar tot tipus de bruixes i d'escombres guarnides amb molta creativitat. Com que dissabte va ploure, a alguna bruixa, fins i tot, se li va posar un paraigua. Totes les creacions es poden recuperar a les fotografies recollides amb el hashtag #FiraBruixaConfinada i a l'instagram Firabruixallers.

Admetlla reconeix que per necessitat s'ha descobert "una nova manera de fer la fira a través de les xarxes socials". L'interrogant era com reaccionaria la gent: "La resposta s'ha vist a finestres i balcons i ha estat espectacular".

De la programació prevista, s'han volgut mantenir tres activitats transmeses en directe per instagram i que ara es poden consultar en vídeo a les xarxes.

Imma del Destí va conduir dissabte al vespre un ritual. No va ser a la plaça del Ramal, sinó que va ser virtual. I la temàtica va ser per acompanyar les persones a activar-se pensant en el desconfinament. "L'emissió en directe del ritual va funcionar molt bé, i el vídeo segueix tenint moltes visites. Potser a les edicions de fira normalitzades també ho podem emetre per xarxes per a la gent que no es pot acostar a Llers", reflexionen Admetlla i Llinares. Gemma Paraire va explicar dissabte el conte 'Una cova plena de sorpreses' i diumenge va parlar de les persones amb alta sensibilitat.

La Fira Fes-te Bruixa, que s'organitza en col·laboració amb l'Ajuntament de Llers, no ha pogut celebrar com estava previst la primera dècada de vida a causa de la Covid-19. "Serà una celebració molt sonada dels onze anys. Ens reservem detalls perquè siguin sorpresa", apunten les organitzadores.