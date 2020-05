La Biblioteca de Roses va superar l'any 2019 els 53.000 visitants

L'activitat lectora a Roses torna a evidenciar un any més el seu bon estat de salut a Roses, d'acord a les dades de visitants, préstecs i assistents a activitats de la Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives durant 2019. L'any passat, es van assolir els 53.087 visitants anuals, xifra que representa una mitjana de 189 persones que fan ús de l'equipament diàriament, mentre que les visites virtuals via web o xarxes socials, van ascendir a les 22.221 anuals.

Amb un fons que consta d'un total de 51.721 documents (llibres, audiovisuals, enregistraments sonors i electrònics, revistes, diaris,...) i una població local censada de 19.319 habitants l'any 2019, Roses supera amb escreix la ràtio de 2 documents per càpita establerta pel Mapa de Lectura Pública de Catalunya per a les poblacions de més de 20.000 habitants, arribant als 2,7 documents per càpita.

El nombre d'usuaris amb carnet en tancar l'any era de 17.849, els quals van realitzar un total de 49.052 préstecs. D'aquests, els documents més demandats continuen sent els llibres (34.097 préstecs), seguits dels audiovisuals (10.803), revistes (2.303 préstecs), documents sonors (1.628) i, per últim, dels 191 préstecs d'altres materials. El nombre de préstecs diaris durant 2019 va ser de 176.

Continuant la tendència d'anys anteriors, destaca l'important augment en el nombre de préstecs digitals realitzats pels usuaris amb carnet de la Biblioteca de Roses a través del servei Ebiblio. Durant 2019, aquests van ascendir a la quantitat de 1649, xifra que significa multiplicar per tres els préstecs de 2018, en què es van arribar als 538.

Un altre dels serveis que ofereix la Biblioteca de Roses és l'accés a internet, que es facilita tant a través d'ordinadors posats a servei del públic, com mitjançant connexió wi-fi gratuïta per a tots els usuaris. Durant 2019, es van realitzar 11.130 connexions a través dels ordinadors, i de 6.682 sessions via wi-fi.

Pel que fa a les activitats culturals i de dinamització lectora que organitza el centre (clubs de lectura, sessions d'Hora del Conte, xerrades, tallers€), se'n van dur a terme un total de 119, que aplegaren 3.913 assistents.

El pressupost aportat per l'Ajuntament per al funcionament d'aquest equipament va ser de 310.993 €, xifra que representa un cost de 16,10 € per habitant.