Rodríguez Uribes afirma que "segurament" li va faltar empatia amb el sector cultural

El ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha reconegut que "segurament" li va faltar empatia amb el sector cultural en la seva primera compareixença després de la declaració d'estat d'alarma pel coronavirus.

"Va passar en una roda de premsa que jo vaig donar molt al principi, amb el ministre de Sanitat, quan hi havia molts morts. Em va tocar parlar de cultura i segurament el context no era el més adequat", ha dit en una entrevista de La Vanguardia aquest diumenge recollida per Europa Press.

Ha reivindicat el pes de la cultura en l'economia espanyola, un 3% del PIB: "Però no és només això: la cultura és un pilar de l'Estat de dret al costat de l'educació i la sanitat".

Per això s'ha obert a reforçar-la com a dret fonamental, després d'afirmar que "ara està reconeguda, però no al nivell de l'educació o la sanitat", i ha plantejat incloure aquest reconeixement en una futura reforma constitucional.



ESPORT I CULTURA

Preguntat per les ajudes a l'esport, ha dit que en aquest àmbit és molt més fàcil concedir-les que en la cultura, on "ha costat molt, per exemple, atendre la demanda de la protecció per atur, per les característiques del treballador cultural, per la intermitència" i els bolos.

Ha assegurat que la Lliga tornarà si es donen les condicions sanitàries: "Però és veritat que aquesta crisi ens posa enfront d'un mirall i em sembla que algunes reflexions caldrà fer sobre els excessos dels salaris en el futbol i altres àmbits".

Sobre festivals musicals, ha dit que la seva organització depèn en bona mesura de les comunitats autònomes, encara que Cultura treballa amb el Ministeri de Consum per gestionar la devolució dels imports d'entrades venudes.

Ha defensat el pla d'ajudes concedit a l'arts escèniques per valor de 38 milions, i s'ha obert a "completar part de la pèrdua" que puguin tenir teatres i cinemes quan puguin obrir, primer al 30% de l'aforament i després al 50%.



PROPOSTES GRATUÏTES

Les propostes culturals gratuïtes que han posat a la disposició del públic els artistes li generen un sentiment "contradictori o paradoxal".

"És un signe d'altura de mires. Però és veritat que, psicològicament, hi ha una espècie de parany que ens fem els ciutadans. Comprem menjar o vi i sembla que la cultura ha de ser gratis", ha dit.

També ha explicat que el Govern central treballa en una "normativa potent" contra la pirateria en col·laboració amb els cossos policials, amb l'objectiu de posar la cultura en valor i assegurar als treballadors culturals un especial reconeixement per la seva generositat durant la pandèmia, ha dit.



MADRID I BARCELONA

Rodríguez Uribes ha assegurat que té "grans projectes" a reprendre per impulsar la cocapitalidad cultural de Barcelona i Madrid, dues ciutats que considera obertes i cosmopolites, i amb gran projecció internacional.

"Vaig acudir als premis Gaudí i allí em vaig comprometre a recolzar, via pressuposats --ja veurem com ho fem-- el cinema en català. I la candidatura Barcelona-Pirineus", ha recordat.