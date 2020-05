Roses està de dol per la mort de la infermera Cristina Barceló, Dracma del 2017

Roses està de dol per la mort de Cristina Barceló Vidal, a 65 anys. Nascuda a Barcelona el 1954, feia molts anys que residia a la vila marinera al costat del seu company Manel Pedreira, amb qui compartia l'afició per la dansa i la música tradicional. Infermera per vocació i professió, era una persona molt estimada al poble. Va fundar l'Associació Balldemar. Com a professional del món sanitari havia treballat a l'Hospital Clínic, l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Josep Trueta.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha mostrat el seu dolor per aquesta pèrdua tot recordant l'homenatge que se li va fer el 2017 durant el lliurament de la Dracma de Plata: "No m'expliquis el que penses, ensenya'm el que fas. La Cristina ho ha fet, ho ha demostrat, amb fermesa i honestedat. El paper de la Cristina en la revifalla de la dansa tradicional a Roses ha estat cabdal. Avui tornaria a escriure el mateix, amb profunda admiració envers ella".

Un bon amic i company de projectes musicals de la parella, el figuerenc Jordi Jordà, recordava aquest dissabte que Barceló "portava el Taller de Dansa de Roses, que entre moltes altres coses, feia més de vint anys que oferia una demostració a plaça per la festa del 15 d'agost Aquest curs havia fet amb en Manel tallers d'instruments i dansa tradicional a les escoles i instituts del poble cada setmana. Era molt activa i positiva".