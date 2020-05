Mor als 87 anys Little Richard, pioner i llegenda del rock'n'roll

El músic nord-americà Richard Penniman, conegut al món pel seu nom artístic, Little Richard, i considerat un dels grans pioners del rock, ha mort als 87 anys d'edat, segons han confirmat els seus familiars a la revista Rolling Stone.

Richard, nascut a Macon (Geòrgia), en 1932, va fer-se famós a través de la mescla del gospel i el R&B, en sons ràpids i elèctrics.

Deixa ritmes immortals com Tutti Frutti o Long Tall Sally en dos anys d'esplendor (1956 i 1957) que li van valer com a propulsor d'aquest so, que s'expandiria al llarg de les properes décads.

Richard està acreditat com a influència en moviments internacionals com el rock britànic dels Beatles i els Rolling Stones, i durant la seva carrera va estar acompanyat per figures com Jimi Hendrix.

Les seves cançons van conèixer versions de tot un espectre d'artistes, des dels Everly Brothers, els Kinks i la Creedence Clearwater Revival fins a Elvis Costello i els Scorpions.