Concerts, debats, passejos virtuals, estrenes de cinema i titelles omplen la xarxa de cultura aquest cap de setmana

L'agenda cultural digital per aquest nou cap de setmana de confinament és diversa. Les propostes van des d'un concert de Mazoni, a un debat sobre el futur immediat del món casteller organitzat pels Castellers de Barcelona, fins a l'estrena a les xarxes dels teatres del Grup Focus de l'Anecdottuti, una sèrie de missatges gravats des de casa pel públic recordant l'última funció que van veure abans que la Covid 19 obligués a tancar els teatres. Així mateix, aquest dissabte arriba la cloenda del festival de cinema d'autor D'A, amb l'òpera prima de David Moragas 'A Stormy Night', disponible només durant 24 hores. I els titelles de la Cie Livsmedlet, que havia d'actuar al Festival de Titelles de Lleida, entren a les cases amb l'espectacle 'Invisible Lands'.

Mazoni estaria aquesta primavera en plena gira de presentació del seu darrer treball discogràfic (Desig imbècil). Davant la impossibilitat de fer concerts amb públic, ha optat per oferir-los a les xarxes socials. Va començar amb un on oferia versions. El següent ja va ser de temes propis, a petició del públic, i on Jaume Pla explicava la història que hi havia darrera de la cançó. Aquest dissabte, a les 18 h, repeteix format. El concert és en obert a les seves xarxes socials, però està obert a aportacions voluntàries del públic a través de diverses plataformes de pagament.



Els Castellers de Barcelona celebren aquest dissabte una taula rodona virtual per debatre el futur que espera al món casteller durant i després de la crisi del coronavirus. Serà al canal de YouTube de la colla, i hi participaran Bea Jiménez (Castellers de Sabadell), Iruna Rigau (Marrecs de Salt), Anna Jiménez (Castellers de la Sagrada Família), Júlia Montserrat (Colla Joves Xiquets de Valls) i Montse Pachón (Casteller de Barcelona).

Una de les propostes destacades del cap de setmana és la cloenda del D'A, amb una reflexió sobre les relacions i les diverses maneres d'estimar. 'A Stormy Night' és l'opera primera del director, que es podrà veure a Filmin a partir d'aquest dissabte i durant 24 hores. L'Alan, un jove nord-americà, que treballa en una start-up i en aplicacions per a mòbil per lligar, i el Marcos, un cineasta a qui se li ha cancel·lat un vol quan es trobava a Nova York, es veuran obligats a conviure una nit al mateix pis. Aquest és l'argument d'una cinta que parteix d"una fascinació absoluta per la comèdia romàntica" i també de la necessitat de "qüestionar aquelles normes socials i culturals acceptades", segons explicava divendres a l'ACN el director.

Així mateix, la Setmana d'Arquitectura de Barcelona continua el seu camí amb propostes l'objectiu final de les quals és estimular la reflexió sobre l'entorn construït de les ciutats i el seu valor a través de la difusió de l'activitat arquitectònica, el coneixement, l'experiència i el debat.

L'espai convidat de l'edició 2020 és el litoral de la ciutat, a través del qual es proposa una reflexió col·lectiva sobre la ciutat arran d'aigua, els grans espais litorals i portuaris i les oportunitats de canvi i conflicte que s'hi conformen.

El Museu del Disseny Us presenta al seu torn una selecció de peces de l'equipament que prenen la corba com a element principal. Una selecció que ha permès construir diàlegs entre mobles d'èpoques diferents, però que tenen aspectes en comú: l'element natural com a matèria base, la fabricació artesanal i el caràcter seriat que dona com a resultat unes peces funcionals i d'una gran bellesa. És una nova proposta d'exposició virtual que el museu ofereix través de la plataforma Google Arts.

La Fira de Titelles de Lleida, confinada

Després de l'estrena digital, el cap de setmana passat, de l'espectacle que havia d'inaugurar la Fira de Titelles de Lleida, aquest cap de setmana l'esdeveniment proposa una trobada amb els titelles de la Cie Livsmedlet, de Finlàndia. La companyia mostra l'espectacle 'Invisible Lands' que s'havia d'estrenar a l'Estat precisament en el marc de la fira lleidatana. Una producció dirigida a públic juvenil i adult, sense text, que convida a reflexionar sobre la realitat dels conflictes bèl·lics en què milers de persones es veuen obligades a deixar-ho tot fugint de la guerra i vivint situacions crítiques per tal d'arribar a un nou futur.

Per últim, el Mercat de les Flors proposa un nou dels seus "menús" escènics, que és ja el setzè. Es tracta de la doble proposta de l'espectacle Israel Galván i Akram Khan, 'Torobaka', més un retrat de Galván (monogràfic). A més, la tria es completa amb un 'menú familiar', amb l'espectacle 'Blue', de TPO.