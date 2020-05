El Festival Castell de Peralada cancel·la l'edició del 2020 pel coronavirus

El Festival Castell de Peralada, que organitza la Fundació Castell de Peralada, i que compta amb el mecenatge privat de la família Suqué-Mateu i el suport de més de cinquanta empreses, comunica que l'edició somiada per a aquest 2020 no es podrà celebrar a causa de la crisi de la COVID-19.

Una edició que havia d'obrir el teló la nit del 2 de juliol amb la companyia nord-americana de dansa Houston Ballet, qui també ha cancel·lat la gira europea de celebració del cinquantè aniversari i que finalitzava precisament amb la seva participació a la vila alt-empordanesa.

Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, apel·la a la responsabilitat: "Lamentem profundament haver de comunicar que el Festival 2020 no se celebrarà aquest estiu. Els meus germans i jo estem especialment preocupats per la seguretat i el benestar dels treballadors del Festival, una preocupació que també es trasllada al nostre públic i als artistes que ens visiten. Hem d'estar totalment segurs de poder complir unes garanties sanitàries que evitin la propagació o el rebrot del coronavirus i, en aquests moments de tanta incertesa, creiem que això no és possible. Tanmateix, les incògnites que romanen avui dia sobre com celebrar la nostra activitat, la més que probable absència de vols internacionals, les limitacions en el nombre d'assistents, així com les dificultats o la impossibilitat de dur a terme les mateixes actuacions sobre els nostres escenaris, fan que no sigui viable aixecar el teló aquest estiu".

En la presa de la decisió ha pesat sobretot la situació global de la pandèmia i la solidaritat amb les víctimes i el conjunt de la societat. Així mateix, la cancel·lació d'alguns dels festivals més importants d'òpera i arts escèniques d'àmbit europeu, que ens ha precedit els darrers dies, ha fet visible la impossibilitat de portar a terme el nostre model i la nostra programació.

Tanmateix, durant els darrers dies, s'han estudiat a fons les mesures anunciades per part de l'autoritat competent, així com també totes les alternatives possibles abans de prendre la decisió en ferm. La conclusió a què s'ha arribat és que no és viable celebrar l'edició 2020 amb totes les garanties sanitàries, així com d'organització i muntatge. Les informacions sobre les limitacions d'aforaments encara són molt incertes en el calendari, i la possibilitat d'un rebrot faria retrocedir les fases del desconfinament. En el millor dels escenaris, fins d'aquí força setmanes no estaran permesos els desplaçaments entre diferents demarcacions, amb tot el que això suposa per a la mobilitat del públic assistent i, per tant, de la viabilitat del mateix esdeveniment.

La realitat actual que s'imposa amb nous protocols de treball i assaigs dificulta o impossibilita la mateixa activitat de les companyies de dansa, dels equips creatius i d'alguns dels artistes que teníem programats. Una realitat que encara es veu més accentuada en un festival de producció com el nostre, que requereix molta anticipació per tal de poder aixecar el teló amb espectacles de nova creació, sobretot en els camps de la realització d'escenografies i la confecció de vestuaris.

Tot i l'anunci de la cancel·lació, amb la voluntat de mantenir el compromís amb la cultura, l'organització estudiarà a partir d'avui la possibilitat de poder oferir contingut cultural, preferiblement en streaming, adaptat a les circumstàncies durant aquest estiu si les autoritats sanitàries així ho permeten.

El Festival Castell de Peralada, que ja havia presentat una part de la programació però que encara estava pendent de presentar el programa complet a finals d'abril, farà la devolució de les entrades a partir d'avui mateix i durant els dies següents. Es procedirà al reintegrament automàtic de l'import de totes les entrades comprades anticipadament al web del Festival i als altres canals oficials. Per a qualsevol aclariment o informació addicional, es podrà contactar amb la taquilla del Festival a través de l'e-mail taquilla@festivalperalada.com.

Un festival de caràcter internacional

L'edició 2020 havia de tenir el punt àlgid les nits del 5 i 7 d'agost amb l'estrena d'una nova producció operística del festival empordanès: l'òpera Aida, de Verdi, sota la mirada escènica de Paco Azorín, reunia algunes de les millors veus del panorama operístic internacional com Sondra Radvanovsky, Anita Rachvelishvili, Carlos Álvarez i el debut absolut de Piotr Beczala com a Radamès. La setmana lírica de Peralada també quedaria fortament tocada si es confirmés l'absència de vols internacionals durant l'estiu, ja que, a banda dels artistes, prop del 40 % de les entrades venudes per a l'òpera Aida o el concert de Jonas Kaufmann provenen de públic internacional.

El director del certamen, Oriol Aguilà, manifesta que "l'Aida de Peralada era sense cap mena de dubte el projecte més ambiciós de l'estiu. Des del Festival estem treballant per posposar-la a futures edicions i poder estrenar-la, en la mesura que sigui possible, amb el mateix repartiment. El Festival Castell de Peralada tornarà en l'edició 2021, i tornarà de l'única manera que ho sap fer: com un projecte únic i singular que amb la seva programació pretén contribuir a l'enriquiment cultural del país a través de nous encàrrecs i noves produccions, però també programant companyies i artistes de reconeixement internacional, i tot des de la iniciativa privada amb vocació pública de la família que ho fa possible any rere any".

Amb la mirada posada en el 2021

La marcada estacionalitat del Festival obliga l'organització a cancel·lar la seva activitat en comptes de posposar-la, una decisió que no ha estat gens fàcil de prendre. "El fet d'haver de cancel·lar la propera edició ens produeix una enorme tristesa. Sabem que aquesta decisió afecta els treballadors directes del nostre festival, tant aquells que hi treballen tot l'any com els que s'incorporen a la família de Peralada durant els mesos d'estiu, els artistes i el nostre públic fidel, que no podrà gaudir del seu festival, així com també el sector turístic del nostre territori. Al llarg de 33 edicions, el teló del Festival s'ha anat aixecant de manera ininterrompuda els mesos de juliol i agost i, tot i que aquest any no serà possible, ja estem treballant i concentrant tots els esforços per a l'any vinent", afirma Isabel Suqué.

L'organització vol agrair als artistes, als creadors, a l'equip humà del Festival, al públic, als mitjans de comunicació, a les administracions públiques, a la vila de Peralada i, d'una manera especial, als mecenes i patrocinadors el seu suport i comprensió. Durant aquests dies, s'ha vist com la cultura ha trobat infinites maneres d'entrar a les llars i s'ha reivindicat com un pilar fonamental de la nostra societat que entre tots hem de protegir. Des de la Fundació Castell de Peralada continuarem treballant perquè la cultura no s'aturi i us emplacem a tots a retrobar-nos el 2021 al Festival Castell de Peralada.