Alumnes de Cadaqués, Figueres i la Jonquera, finalistes d'AMIC-Ficcions

La dotzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha presentat ja el seu llistat de finalistes. De les més de 1.500 històries publicades durant el termini del concurs, el jurat, format per persones vinculades al món literari i de l'educació, ha seleccionat 19 relats de 28 joves de Girona, d'entre els 367 alumnes de 25 centres educatius que s'han presentat en aquest territori. Entre els finalistes hi ha alumnes dels instituts de Cadaqués i la Jonquera, les Escolàpies i el Cor de Maria de Figueres.

En total, s'han seleccionat 172 grups finalistes: 109 de Catalunya i Catalunya Nord (155 joves), 34 del País Valencià (59 nois i noies), 22 de les Illes Balears (27 alumnes), 5 grups de la Franja de Ponent (6 alumnes) i 2 d'Andorra (5 joves).

El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l'aventura de crear històries, va tancar la dotzena edició el passat 31 de març amb una participació de 3.660 alumnes de 277 centres educatius diferents. Aquests joves, d'entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya (2.415), País Valencià (701), les Illes Balears (462), la Franja de Ponent (63), Andorra (14), Catalunya Nord (4) i altres territoris (1).

Aquesta activitat de foment de l'escriptura i la lectura en català entre els joves a través de la xarxa torna a comptar amb el suport de la Fundació Carulla i la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Els lliuraments de premis està previst que es realitzin durant el mes de juny, però encara falta determinar el format d'aquests actes. A partir de com evolucioni la crisi sanitària del coronavirus i el pla estatal de transició cap a la normalitat, l'organització d'AMIC-Ficcions definirà definitivament quan i com es desenvoluparan els respectius actes de lliuraments de premis.

Enguany, el premi per a la millor història serà un iPhone o una Play Station per a cada membre del grup guanyador, i la segona millor història es guardonarà amb un smartphone també per a cada integrant de l'equip. Els premis territorials, per a les millors històries de cada vegueria, rebran un smartphone o uns auriculars sense fil. Per últim, es premiarà al professor/a més motivador/a de cada territori, que serà guardonat amb una estada de 2 dies per a 2 persones amb sopars i/o esmorzars inclosos.



Organitza AMIC, compromís amb l'educació

El concurs AMIC-Ficcions, l'aventura de crear històries, que enguany arriba a la dotzena edició, és una iniciativa de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) per promoure la lectura i l'escriptura en català entre els joves dels territoris de parla catalana. L'AMIC representa a més de 400 publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre territori.



Llistat de finalistes de Girona (28 finalistes / 19 grups)