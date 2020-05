Piroconfinat musical per tancar les No Fires i Festes de la Santa Creu

Com a colofó de les No Fires i festes de la Santa Creu, a Figueres, s'ha programat un espectacle piroconfinat aquest diumenge 3 de maig a les deu de la nit, com a iniciativa de Pirotècnica Monfort. La idea de l'organitzador Carles Monfort, és tirar des de casa seva a Peralada, "un tro d'avis i unes quatre palmeres de coet, i després retransmetre per canal YouTube i també per Facebook a Casa Monfort el video d'un pirumusical virtual que a més comptarà amb banda sonora de producció pròpia", explica.

Monfort anima la gent a sortir al balcó perquè alguns podran veure aquest inici de show i després a seguir l'espectacle des dels seus dispositius, així com a triar i escoltar la cançó que més li inspiri aquesta activitat festivoconfinada, durant els dos primers minuts. Després, fins a arribar als deu minuts que durarà el piroconfinat sonarà la música creada per a l'ocasió per Monfort.

Sobre les cançons escollides per la gent, l'impulsor de l'espectacle virtual destaca que "tothom pot enviar al mail: rusticbucrecords @gmail.com la música que més li agradi i l'any que ve es farà un recull de cançons que serà la banda sonora d'un nou piromusical», conclou l'encarregat d'organitzar els darrers espectacles de focs a la ciutat.