VIDEO Figueres enyora les fires al carrer que no ha pogut celebrar aquest 1 de maig

Si avui és 1 de maig, tocava que Figueres fos la capital catalana de les fires al carrer. Però el confinament generat per la crisi del coronavirus ha provocat que enguany aquestes activitats de contacte personal entre artistes, artesans i públic no siguin possible. El Casino Menestral Figuerenc era el principal organitzador dels esdeveniments tan consolidats a la Santa Creu com la Fira del Dibuix i totes les fires que omplien els carrers i places del centre de la ciutat. L'Ajuntament de Figueres ha volgut recordar l'esdeveniment amb un vídeo compartit a les xarxes socials.





