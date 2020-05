Carles Roman impulsa un nou Verkami per finançar el segon volum del còmic 'Drac Català'

L'il·lustrador Carles Roman (Portbou, 1970) impulsa un nou crowdfunding a la plataforma Verkami per finançar una part de la publicació del segon volum del còmic 'Drac Català' que porta per títol 'Caçadors Caçats'. En aquesta ocasió, el superheroi es veurà immers en una batalla campal amb el seu gran enemic Mà de Ferro en un carreró del barri Gòtic de Barcelona però, alhora, el lector podrà conéixer millor aspectes del seu passat i de personatges que hi estan vinculats com la seva germana Júlia, la inspectora Climent o el mestre Wu Shen Po. El repte és aconseguir 1.900 euros. A dia d'avui la fita està més a prop, ja que el projecte ja ha assolit el suport d'una seixantena de mecenes que aporten uns 1.600 euros i encara resten disset dies per culminar la data límit.

'Caçadors Caçats' segueix l'acció on ho va deixar el primer volum 'Génesi' que posava llum als orígens d'aquest heroi. Aquell primer àlbum, aparegut fa dos anys, va servir per recuperar un vell projecte de Roman, datat d'entre els anys 2000 i 2004, una col·lecció protagonitzada pel mateix superheroi. Aleshores es van fer set còmics book de 24 pàgines il·lustrades en blanc i negre però, malgrat que va tenir bona acollida, no va anar més enllà a causa d'una limitada distribució i pocs beneficis. Va ser per aquest motiu que Roman va apostar, fa dos anys, per revisar el projecte, connectar la història amb l'actualitat i llançar-se a l'aventura de nou.

En aquest segon volum, l'il·lustrador proposa entrar "en la ment del personatge" quelcom que fa la narrativa encara més interessant. Així, Drac Català viatja, en un moment donat, fins al Tíbet per retrobar-se amb el seu mestre. També, en aquesta regressió, apareixen altres personatges vinculats a l'heroi, cosa que enriqueix la trama. "Jugo amb elements del gènere però busco que sigui un heroi més personal, més humà", diu l'artista qui reconeix l'encert d'haver-lo batejat com a Drac Català, unint aquest èsser mitològic que representa la força i que té un vincle especial amb la Xina.







Un any i quatre mesos de feina

Com explica el creador, aquest segon volum ja està acabat. "Han estat un any i quatre mesos de feina posant-hi cinc hores diàries", explica Roman. Ho ha fet des del taller que té a l'Escala i seguint, com sempre fa, una manera de treballar "molt artesanal". "No és una feina d'equip, m'ho faig tot jo, pas a pas", comenta. D'entrada, primer fa l'story book amb tota la narrativa per ja iniciar el treball, pàgina a pàgina, fent el dibuix, passar-lo a tinta i, finalment, el color. "És com es treballava el còmic americà i, en part, l'europeu", comenta.



L'artista reconeix que el crowdfunding és una bona eina pels creadors. En el seu cas, "no només es tracta de partir d'un suport inicial sinó que també ajuda a promocionar el còmic". En aquest sentit, molts esdeveniments especials on Roman anava, com el Saló del Còmic, una gran plataforma per ell, no s'han pogut fer. També lamenta que "moltes llibreries ja no accepten autoedicions malgrat que això no és un producte comercial". La pandèmia actual espera no afecti molt negativament al sector del còmic català, ja molt limitat i quasi inexistent. "Som comptats els que ens hi dediquem i ho fem amb molt d'esforç i sense suport de cap editorial", afegeix. "Tota cultura necessita tocar tots els àmbits", conclou el creador.