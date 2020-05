Ariadna Vieyra: «Les meves cançons sorgeixen soles, d'una forma molt natural»

Des de la seva participació en el programa La Voz Kids, la veu d'Ariadna Vieyra, de 17 anys, no ha deixat de fer-se un lloc dins el panorama musical actual. Actualment compagina la seva formació a l'acadèmia Nina Studio, a Sant Cugat, i l'acadèmia de Mónica Lucena, de Roses. Ariadna Vieyra compon les seves pròpies cançons des dels 12 anys i actualment està complint el seu somni d'estar donant forma a un projecte amb les seves composicions a través de la productora Ten Productions de Sabadell, molt coneguda en l'àmbit musical per ser la productora oficial del programa Operación Triunfo. També ha participat en el vídeo Un Sant Jordi diferent, al costat d'una vintena de grans artistes catalans.

Quan acabin aquests moments de confinament, crec que tens un projecte musical important a punt de veure la llum.

Sí. Fa uns mesos vaig començar a treballar amb la productora Ten Produccions de Sabadell i el que estem fent és preparar diferents singles que sortiran quan tot això es calmi.

Com vas entrar en contacte amb aquesta productora.

Actualment vaig a l'acadèmia de cant de la Nina, d'Operación Triunfo. Jo componc des dels 12 anys. Un dia a classe li vaig ense­nyar una cançó meva i em va dir que l'havia de gravar. Vaig gravar una maqueta i la vam enviar a Ten Produccions. Els va agradar i es van interessar en les meves composicions. Així vam iniciar aquest projecte musical i ara ja tenim acabades dues cançons.

Quan les podrem escoltar?

Hem iniciat contactes amb algunes discogràfiques per si volen llençar les cançons i, si no, ho faríem des de la productora, però en aquest moment tot està parat. Tinc alguns temes meus a les xarxes socials, jo sola, amb el piano però aquestes que presentaré aviat són les primeres produïdes de veritat.

Com són aquestes cançons?

Les dues són en anglès: la primera és una balada que es titula He's not you i la segona és més ràpida, més pop: Rise like the dawn. A l'hora de compondre m'agrada tot, les balades, el pop... qualsevol estil, i ho faig tant en anglès com en espanyol.

Un pas important, tot i que ja portes al darrere una llarga trajectòria i molt de treball.

És un pas molt important, sí. Fa dos anys vaig participar en La Voz Kids, l'any passat vaig ser compositora i veu principal de la cançó del carnaval de Roses No tot s'hi val i ara el més recent és la participació que he fet en un vídeo de Sant Jordi amb grans artistes.



Com és aquest vídeo i com et va arribar l'oportunitat?

La proposta em va arribar per dues bandes, per part del compositor de la cançó, Salva Racero, que em va veure cantar en un directe d'Instagram de la Nina i li va agradar. També la meva productora em va fer la proposta. Ens van enviar les lletres, les veus, les instrumentals i en dos dies ho vam tenir gravat. Tot va estar molt ben organitzat, una gran experiència.

Com veus el teu futur més immediat a partir d'aquest projecte iniciat?

El meu objectiu és créixer, arribar a més gent, que se m'escolti, a poc a poc, en alguna emissora, per exemple.

A l'hora d'escriure, en què t'inspires i quins són els teus referents?

Sempre escric sobre mi, sobre coses que em passen o que sento. Faig cançons de qualsevol cosa, sempre estic fent cançons i m'inspiro molt també en els artistes que m'agraden. Sorgeixen soles, de forma natural. Quan he de forçar una cançó, ja no és el mateix. Pel que fa als meus referents en tinc molts: Belén Aguilera, Aitana, Cristina Aguilera, Ariadna Grande, Taylor Swift a part de les grans: Whitney Houston i Mariah Carey.

Has aprofitat aquests dies per crear noves cançons? Com ho portes?

Dintre de tot, bé, hi ha dies més angoixants, però estem bé, tots a casa i intentem portar-ho amb positivitat. Estic component i seguint amb les classes online de batxillerat preparant la selectivitat. L'any que ve vull estudiar al Taller de Músics de Barcelona.