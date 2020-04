Carles Marigó obre aquest divendres un cicle de concerts en línia impulsat per la Casa de Cultura de la Diputació de Girona

El pianista blanenc Carles Marigó obrirà la nova temporada de concerts virtual que la Casa de Cultura de la Diputació de Girona ha decidit impulsar per donar continuïtat al concert que, habitualment, ofereix cada divendres a l'auditori Josep Viader.

Amb el lema «El divendres, concert! Els concerts de la Casa de Cultura ara des de casa i amb espardenyes», la Casa de Cultura vol continuar, en la mesura del possible, la programació musical amb breus concerts vídeogravats. La selecció d'artistes posa l'accent en els joves talents locals i a la diversitat de gèneres musicals com la música clàssica, el jazz, el folk, la cançó d'autor o la música vocal, com ja ho fa en la temporada de concert convencional.

A banda de seguir oferint programació de qualitat al públic, el cicle també ha nascut amb la voluntat de continuar donant suport als artistes locals. A més de Carles Marigó, també hi participaran el músic cassanenc Lluís Casanovas (clarinet), l'argueleguenca Marta Rius, que presentarà temes del seu nou treball Ànima salvatge, el gironí David Mauricio i Magali Sare i Sebastià Gris, que interpretaran temes del seu nou treball A boy and a girl. El jove organista Joan Seguí interpretarà alguns temes i ens explicarà com ho fa per poder estudiar durant el confiament, tenint en compte les dimensions d'un orgue, que habitualment està instal·lat en espais públics i /o religiosos.

Els vídeos, que tindran una durada d'uns vint minuts, estaran disponibles al canal de YouTube (https://www.youtube.com/user/casadeculturagi) de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona cada divendres a les vuit del vespre.

Carles Marigó inaugurarà el cicle el divendres 1 de maig

El pianista Carles Marigó (Blanes, 1986) inaugurarà el cicle el divendres 1 de maig amb el concert Darrere la porta, que ens acostarà al seu món d'estudi. Un concert intimista en el que presentarà música composta per ell mateix amb peces com El bosc, Pare i A flor de pell, i també dues recreacions clàssiques com el Preludi en Do Major, de Johann Sebastian Bach i variacions sobre la Folia, un tema que durant el Barroc va ser molt utilitzat arreu d'Europa com a base per a compondre sèries de variacions.

Músic polifacètic, la inquietud artística de Marigó l'ha dut a treballar com a intèrpret, compositor, arranjador i educador musical, en projectes de música clàssica, jazz, funky, música tradicional, pintura i teatre, girant sempre al voltant de la interpretació, la creativitat i la improvisació musicals. Carles Marigó, un dels pianistes més rellevants de la seva generació, és llicenciat en interpretació musical en l'especialitat de piano a l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) i va fer estudis complementaris a Moscou. Actualment compagina la feina concertística amb la docència. És professor d'improvisació al Conservatori Superior del Liceu i a l'Escola Superior de Música de Catalunya.