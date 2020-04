Anne Fleming crea una història plena d'humor i tendresa a 'La cabra'

Anne Fleming traça a la novel·la 'La cabra' una història entre el misteri i l'aventura, plena d'humor i tendresa a parts iguals. El llibre, editat per Sembra Llibres, parteix d'un viatge, el que farà la protagonista, la Kid, a Nova York quan li ofereixen a la seva mare estrenar una obra de teatre alternatiu. Tota la família es muda sis mesos a un bloc de pisos de Manhattan. Els rumors diuen que en aquell edifici hi viu una cabra. És això possible? 'La cabra' és una novel·la deliciosa sobre uns personatges fascinants i entranyables que tracten d'omplir de sentit les seves vides.