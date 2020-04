Una performance de la Fura dels Baus i una conversa entre Montse Barderi i Jordi Nopca, propostes culturals des de casa

La Fura dels Baus presenta aquest dimarts online i en directe la performance 'La maldición de la corona' dirigida per Pep Gatell, on la companyia reinterpreta la tragèdia de 'Macbeth' de Shakespeare. L'espectacle es podrà veure a dos quarts de set de la tarda al canal de la Fundació Èpica La Fura dels Baus. Els escriptors Montse Barderi, autora de 'La memòria de l'aigua', i Jordi Nopca, autor de 'La teva ombra' conversaran sobre l'ofici d'escriure a través dels seus comptes d'Instagram a les set de la tarda. Així mateix, les tres actrius de la companyia The Feliuettes es trobaran amb els espectadors per parlar sobre el procés de creació d''Akelarre' en el marc del Barcelona Districte Cultural.

La Fura dels Baus ha explicat en un comunicat que la proposta 'La maldición de la corona' és un treball col·lectiu, virtual i a distància que reinterpreta una de les tragèdia més populars de de Shakespeare. "'Macbeth' qüestiona com un acte pot conduir a un canvi vital i circumstancial fa res que pugui tornar a ser el mateix i que no es pugui anar enrere: un clar paral·lelisme amb la situació actual", apunta Gatell.

L'Auditori retransmet cada vespre un concert a Facebook de les principals sales d'Europa. Un conjunt d'auditoris europeus que formen part d'ECHO, l'organització de prestigioses sales de concert europees, han impulsat el projecte 'Music of the day from Europe's Concert Halls', que ofereix per primera vegada i de forma simultània i sincronitzada un concert diari a través de la xarxa social Facebook. Aquest dimarts és el torn del programa de Jazz al Müpa Budapest amb la L?rinc Barabás Quartet i Takuya Kuroda.

També es pot veure al web de L'Auditori el concert de la Banda Municipal de Barcelona i de l'ESMUC, que van interpretar conjuntament un programa, en què destaca la coneguda obra de Leonard Bernstein, 'West Side Story'. El concert es va realitzar el 23 de març de 2014.

Barcelona Districte Cultural

Segueixen les propostes online del programa Barcelona Districte Cultural. Les tres actrius de la companyia The Feliuettes es trobaran amb els espectadors per parlar sobre el procés de creació d''Akelarre', l'obra que actualment presentaven al Barcelona Districte Cultural i a la qual estan implicades creadors com Ariadna Cabiró, Mireia Giró, Xavi Morató, Clàudia Cedó, Cristina Clemente, Gerard Sesé, Clara Peya, Arnau Tordera i Míriam Escurriola. La trobada serà a les set de la tarda a través de l'Instagram Live. Així mateix, en el marc del programa continuarà el curs d'iniciació a la llengua de signes catalana.

Ona Llibres organitza per aquest dimarts el contacontes amb 'La ruta del Ratolí Carter' de Marianne Dubuc, llegit per Meri Ral. A les set de la tarda se celebrarà un club de lectura participatiu amb el títol: 'Explica'ns quins llibres has comprat o regalat per Sant Jordi!' conduït per Jordi Sànchez.

SGAE

Coincidint amb Sant Jordi, la Fundació SGAE va posar aquest dijous a la disposició del públic una sèrie d'obres dramàtiques online a través del web de l'entitat. Les 14 obres editades per la Fundació SGAE formen part de la col·lecció Teatroautor Exprés: 'Sashimi de riñón' de Víctor Almazán; 'Chucho' de Mafalda Bellido; 'Qué pasó con Michael Jackson' de María Cárdenas i Xavo Giménez; 'TheRoomToBe' d'Aranza Coello; 'Accions de resistència' de Marta Galán Sala; 'A.K.A (Also Known As)' de Daniel J. Meyer; 'Sidra en vena' de Juanma Pina; 'María, llena eres' de Luis Quinteros; 'Aquí' de Queralt Riera; 'Breakin barrio' de Verónica Serrada; 'José Antonio y Federico' de Jacobo Julio Roger; 'Puños de harina' de Jesús Torres; 'Siempre a la verita tuya' de Manuel Veiga i 'Oscuridad' de Jan Vilanova Claudín.