La «Monturiola» ja llueix el vestit de castellera, i enguany la protegeix una mascareta

Abans de dos quarts de dotze d'aquest dimarts 28 d'abril, la «Monturiola» de Figueres ha aparegut vestida per a l'ocasió. Com cada any per les Fires i Festes de la Santa Creu, la Colla Castellera de Figueres vesteix amb una camisa lila l'estàtua situada al peu de la Rambla. Enguany, però, tot atenent al context de crisi sanitària derivada del coronavirus, un nou element l'acompanya: una mascareta.

Els Merlots fa dies que treballen amb l'Ajuntament per aconseguir que estigui a punt per a abans del pregó oficial de la Festa Major, que es farà aquest 30 d'abril. David Pujol, el president de la Colla, explicava que no desvestiran a la Monturiola fins que acabi l'estat d'alarma.