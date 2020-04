Les Fires de la Santa Creu de Figueres es viuen a la xarxa

«Aquest any viurem unes Fires i Festes diferents, les celebrarem des de casa, d'una forma més virtual, les recordarem i l'any vinent les viurem de forma més intensa». Així s'expressa l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, recordant que «estem en decret d'alarma i hem de vetllar per la seguretat». Tot i això, matisa que alguns actes «es posposen» sense data per donar suport al sector cultural. Seguint, però, aquest model, dissabte passat ja es va fer el Xupinasso virtual. Entre els actes també previstos destaca, aquest dijous a les 12 del migdia, un pregó virtual a càrrec de personal sanitari de l'Hospital de Figueres per homenatjar la tasca i l'esforç del personal sanitari. També, des de l'Ajuntament, s'ha programat una simulació virtual dels focs artificials que posaran punt final a la Santa Creu, diumenge a les 20.15 hores.

Algunes empreses i entitats s'hi estan sumant. L'actor Marià Llop va ser dissabte el protagonista del pregó virtual en representació del Consell Local de Joventut, que es va poder seguir per YouTube. Un any més, també coordinat des d'El Cafetó a partir de la iniciativa d'un grup d'amics, El Xupinassu es va fer, però d'una manera diferent, a través de les pantalles i amb èxit de convocatòria. La festa retransmesa per Internet per 17600 Ràdio, va sumar més de 5.000 connexions al llarg de quatre hores. La iniciativa va combinar la música programada pels punxa-discos Daniel Gon i Radio Cassette Night amb els missatges enviats pels amics i amigues del Cafetó desitjant unes bones Fires.

El moment més àlgid va ser a les 7 de la tarda amb l'habitual pregó sorpresa que, enguany, es va deixar en mans de dos dels portaveus d'aquesta crisi sanitària, Oriol Mitjà i Fernando Simón. Les seves veus van ser doblades per oferir les mesures del pla de confinament a la població figuerenca. Va haver-hi versió àudio i vídeo i també hi va sortir el tradicional petard recuperant imatges d'anteriors edicions. Les xarxes socials es van omplir de fotografies de gent amb el tradicional mocador del Xupinassu brindant des de terrasses, finestres i balcons.

D'altra banda, durant El Xupinasso es va proposar que la Colla Castellera de Figueres posés mascareta al monument a Monturiol, element que, cada any, per Fires es vesteix de lila. La proposta va ser captada per la colla que, just aquest dimarts, ha vestit la Monturiola amb el suport de la Brigada Municipal. Com explica David Pujol, «nosaltres no ho podem fer per qüestions de l'estat d'alarma». Pujol admet que «no hem volgut que el coronavirus s'emportés també aquesta icona». Com a símbol que és, els castellers han acordat no desvestir-la «fins que s'aixequi l'estat d'alarma i ho puguem fer amb tots els figuerencs». L'altra proposta serà penjar un vídeo a les xarxes per la Santa Creu.



Les Fires del Casino, anul·lades

Eduard Ayats, president del Casino Menestral, entitat responsable de les Fires de l'1 i 3 de maig, també comenta que, malgrat que han cancel·lat tots els actes, volen mantenir l'esperit viu perquè «aquestes fires marquen les festes» i més aquest any que s'arriba a la 60a edició de la Fira del Dibuix i la Pintura i la 40a del Llibre Vell. Així, aquests dies penjaran a les xarxes fotografies d'anteriors edicions. També treballen per fer una Fira virtual amb obres dels artistes que anaven a assistir a la Fira del Dibuix amb«opció de compra». A més, es proposa un concurs de fotos des de casa per recollir «la memòria d'aquell dia». Es farà de l'1 al 3 de maig i hi haurà premis.

També hi haurà visites virtuals: a santperefigueres2020.cat una exposició de fotografia popular i al Teatre-Museu Dalí, diumenge a les 12 del migdia, amb places limitades. La proposta ha estat impulsada pels Amics dels Museus Dalí i és necessari reservar.