Vermuts veïnals reals donen vida a les Fires confinades a Figueres

La crisi generada pel coronavirus ha tingut pocs efectes positius fins ara, però si n'hi ha algun de destacable, aquest és l'esperit solidari de molta gent i la millora de la convivència veïnal, especialment en blocs de pisos. El confinament obligat ha teixit complicitats. També ho ha fet la cita diària de les vuit del vespre amb els aplaudiments d'agraïment al sector sanitari.

Amb les Fires de Figueres confinades, han estat diversos els carrers i places de la ciutat que aquests dies han començat a viure un ambient especial, quasi reivindicatiu, de no voler perdre l'esperit festiu de la Santa Creu, malgrat la Covid-19 i sense que serveixi d'oblit cap a les seves nefastes conseqüències. D'exemples n'hem vist molt. Aquest vídeo de Gina, per exemple, ens mostra els veïns dels dos costats del carrer Santa Llogaia, fent el vermut de Fires aquest diumenge. Diuen que hi tornaran. De bon ambient no n'hi ha faltat.