La «Monturiola» de Figueres es vestirà de castellera com cada any per Fires

Una de les imatge de les Fires i Festes de la Santa Creu és veure l'estàtua anomenada popularment La Monturiola, l'escultura que corona el monument dedicat a Narcís Monturiol al peu de la Rambla, vestida de castellera. La Colla Castellera de Figueres vesteix un dels símbols de la ciutat amb la camisa lila des de fa més de 20 anys. Una tradición que ja és part de la història de ciutat i una de les fotos iconiques dels figuerencs per festa major.

Com totes les entitats de la ciutat a conseqüència de l'Estat d'Alarma i la Covid-19, els Merlots de Figueres han anul·lat tota l'activitat i també tots els actes de la Festa Major inclós la tradicional Diada Castellera del 3 a de maig. No actuaran, han explicat en un comunicat, però presentarán el vídeo Som Santa Creu on participen castellers de totes les edats.

Tot i així es neguen a que la pandemia s'ho emporti tot per davant i menys per Festa Major.

Per això, confirmen que aquest dimarts 28 d'abril a les 12:00 del matí la Monturiola tornarà a vestir de Lila i enguany amb mascareta. (a les 11:00 iniciem els treballs)

Els Merlots porten dies treballant amb l'Ajuntament "per aconseguir aquesta fita complint l'Estat l'Alarma, fer-ho amb seguretat i que estigui a punt per abans del Pregó oficial de Festa Major d'aquest 30 d'abril. Gràcies a la Brigada Municipal això serà possible", expliquen. Cada any els mateixos castellers i amb l'acompanyament musical dels Grallers i Timbales liles pugen i vesteixen el monument. Enguany han cedit aquest privilegi a la brigada municipal, que amb les instruccions de l'entitat i la roba original, faran els honors complint amb la normativa excepcional actual de seguretat. A més membres de l'humor figuerenc i de la vida teatral de la ciutat han teixit expressament per la Colla Castellera, una mascareta a mida a la Monturiola.

El president de la Colla Castellera, David Pujol, vol constatar " És el nostra gra de sorra a la ciutat i esperem aixecar un petit somriure els figuerencs quan vegin a la Rambla la nostra Monturiola vestida i preparada per lluitar contra el Covid-19. Volem que sigui un símbol i reconeixement a la ciutat i a la seva gent. El missatge és clar: Persistim, resistim i ens sortirem. No la pensem desvestir fins que s'acabi l'Estat d'Alarma i ho farem acompanyat de tota la ciutat. Agraïm de tot cor la predisposició del consistori i els seus tècnics per ajudar-nos a fer-ho possible. També donem les gràcies el món cultural de la ciutat per fer realitat la mascareta de la Monturiola. D'aquí uns anys algú mirarà endarrera i dirà: El Coronavirus no va pode amb la Monturiola.