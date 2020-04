La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ajorna fins a la tardor els seus premis

La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha decidit ajornar la celebració de la 23a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona, arran de la situació generada per la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19. El lliurament dels premis s'havia de celebrar el divendres 12 de juny, però la Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC ha acordat endarrerir l'acte fins a la tardor, en una data que es donarà a conèixer més endavant. També s'ha posposat la presentació dels projectes seleccionats, que havia de tenir lloc el dijous 30 d'abril.

Les 57 propostes que opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2020 es poden visualitzar a la pàgina web premisarquitecturagirona.cat/vota/, on la ciutadania pot escollir el projecte que obtindrà el Premi de l'Opinió 2020. S'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu i hi pot participar tothom.



Analisi per categories

Dels 57 projectes presentats, 32 opten al premi a la categoria Arquitectures (56%), 10 a Interiors (17%), nou a Efímers (16%) i sis a Paisatges (11%). A la categoria d'Arquitectura hi ha 17 projectes d'obra nova i 15 són reformes o rehabilitacions. Per ús, 24 són habitatges, dues naus industrials, dos estudis, dos equipaments, un hotel i un monument. Per ubicació, 10 se situen a la Garrotxa, sis al Gironès, cinc al Baix Empordà i a la Selva, quatre a l'Alt Empordà i dos al Ripollès.

A la categoria d'Interiors s'han presentat un total de 10 projectes, tres d'obra nova i set de reformes. Per tipologia, sis són habitatges, dos són restaurants/cafeteries, i també hi ha un antic paller i un obrador. Sis dels projectes s'ubiquen al Gironès, n'hi ha dos del Baix Empordà i un del Pla de l'Estany i del Ripollès.

En relació als nou projectes presentats en Espais Efímers, cinc són intervencions en esdeveniments culturals com Girona, Temps de Flors, promogut per l'Ajuntament de Girona; Lluèrnia, festival del foc i de la llum d'Olot, o el Festival (a)phònica de Banyoles; tres corresponen a exposicions, i una intervenció efímera a l'escola El Bosc de la Pabordia. Cinc d'aquests projectes se situen al Gironès, tres a la Garrotxa i un al Pla de l'Estany.

Finalment, de les sis obres presentades en la categoria Exteriors, n'hi ha tres que són places o espais públics, un panteó, una terrassa i un restaurant. Per ubicació, dos es troben a l'Alt Empordà, dos més al Baix Empordà, un al Gironès i un altre a la Garrotxa.

Els projectes presentats a la 23a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona posen de manifest que, una vegada més, les obres de promoció privada són les més nombroses, sobretot els habitatges unifamiliars. En canvi, hi ha poca presència d'obres que hagin estat promogudes per l'administració pública, com poden ser equipaments o altres usos col·lectius.



L'arquitectura com a valor cultural

Una de les funcions principals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) és mostrar la tasca professional dels arquitectes per a la difusió en el conjunt de la societat dels valors de l'arquitectura, acció que els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona exemplifiquen en la seva totalitat. Aquests premis es convoquen anualment des de l'any 1997, i posen en valor l'activitat dels arquitectes de la demarcació. Després de 23 anys, han esdevingut un referent entre els professionals de l'arquitectura i la construcció, i han tingut un important ressò més enllà de les comarques gironines gràcies a la feina que han portat a terme els successius jurats. El d'aquesta edició està format per Maria Rubert de Ventós, com a presidenta, i Eileen Joy Liebman i Marta Sequeira com a vocals.

Els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona són possibles gràcies a les empreses i institucions que hi donen suport, com ara el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona; Jung, com a patrocinador principal; Brancós Ceramics, iGuzzini, Ingreda Sistems, Itisa i Technal, com a patrocinadors, i Arcadi Pla SA, Ascensors Serra, Boffi – De Padova, Buthaup Girona, Ecophon, Figueras International Seating, HNA – Germandat Nacional d'Arquitectes, IRSAP, Plantalech i Vidresif, com a col·laboradors. En aquesta edició, els productes oficials són el Restaurant Mimolet, Caves Llopart i l'Hotel Ciutat de Girona, mentre que el Setmanari de l'Alt EMPORDÀ, La Comarca d'Olot, el Diari de Girona, Hora Nova, el Punt Avui i Televisió de Girona són els mitjans de comunicació oficials.