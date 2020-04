L'Orquestra Di-Versiones llança una nova cançó per animar el confinament

L'Orquestra Di-Versiones ha estrenat aquesta tarda una nova cançó per animar els dies de confinament. Després de l'èxit que van obtenir amb "No tornaré a casa", on versionaven el tema "Be My Baby" de The Ronettes, que el 1987 es va incloure a la banda sonora de la pel·lícula "Dirty Dancing", ara tornen a la càrrega amb "La Felicita", i ho fan amb col·laboracions especials, com la de Miquel Abras i Helena Bagué, la Jana d'El Pot Petit. El tema versiona la cançó d'Al Bano i Romina Power estrenada el 1982, i també hi barreja dues cançons més, "Whatever you want" dels Status Quo, i Sweet Caroline de Neil Diamond.

Cada membre del grup, i els col·laboradors, han enregistrat la seva part a casa i tot seguit s'ha fet el video, les mescles, l'edició i la producció a l'estudi Japan Records, que té un dels membres de Di-Versiones, Francesc Muñoz "Xeco" al seu domicili. L'anterior cançó del grup durant el confinament, "No tornaré a casa", ha arrasat a les xarxes amb 22.000 visualitzacions a Youtube i centenar de milers a Instagram i Facebook.